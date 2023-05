Como encontrar emprego sem experiência prévia? Estas dicas podem ajudar

Como entrar no mercado de trabalho se as vagas anunciadas exigem experiência anterior? Há estratégias que podem facilitar uma primeira oportunidade. Ser visível aos recrutadores com um perfil profissional online atualizado, fazer trabalho voluntário, ter diversidade de competências além da formação escolar ou dar o pontapé de saída como trabalhador independente são opções que podem abrir a porta ao emprego