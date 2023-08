O "Cinema Fora de Portas" conta com 14 longas-metragens e passará por espaços como o Parque Manuel Braga, o Terreiro da Erva ou o largo do Cemitério da Conchada, mas também indo à periferia da cidade, com sessões no Monte Formoso, Carapinheira da Serra, Lordemão ou São Paulo de Frades.