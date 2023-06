Localizado no último piso do Mercado Municipal D. Pedro V, no espaço de atendimento, trata-se de um serviço que pretende, essencialmente, dar resposta a assuntos relacionados com os direitos e deveres das pessoas com deficiência no domínio das competências da Câmara Municipal e, de uma forma geral, informar, orientar e encaminhar para respostas adequadas a cada situação .