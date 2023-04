Da janela do quarto da pensão, no quinto andar da Calçada do Sacramento, onde nessa altura também vivia com a mãe, Celeste apontou para um tanque. “Está a ver os soldados com os cravos? Fui eu que lhos dei.” Quando chegou ao trabalho no dia seguinte, souberam que tinha sido ela a distribuir as flores — e a partir daí os patrões passaram a dar-lhe folga no 25 de Abril