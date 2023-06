De acordo com o Hospital Universitário Milton Keys , no Reino Unido, Amee conseguiu engravidar ao fim de "12 anos exaustivos de tratamentos de fertilidade". Tendo em conta que também sofre de autismo e ansiedade , Amee "sabia que não iria conseguir dar à luz sem a ajuda da cadela", então, o hospital autorizou a entrada do animal na sala de partos para ajudar a dona , futura mãe.