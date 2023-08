Entre 1 de janeiro e 23 de agosto, os filmes mais vistos em Portugal foram "Barbie", perto dos 800 mil espetadores, com 4,7 milhões de euros de receita gerada, seguido por "Velocidade Furiosa X", com mais de 689 mil espectadores, "Avatar", com 466.193, "Super Mario Bros." com 459.572 e "Oppenheimer", que surge a fechar o top5 com 443.995 espectadores.