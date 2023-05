Bárbara Tinoco subiu ao palco do Altice Arena, onde decorreu este domingo (28 de maio) o último episódio desta temporada do programa de Ricardo Araújo Pereira, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", e cantou uma versão do seu tema 'Chamada Não Atendida' dedicada a João Galamba, ministro das Infraestruturas.