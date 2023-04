O gestor deu as instruções ao ChatGPT, com um capital inicial de 1.000 dólares, e o sistema fez o resto : sugeriu um negócio online de impressão de t-shirts a pedido, com loja no Shopify e logística fornecida pela Printful, e concebeu o nome e o conceito do logótipo. Os designs das t-shirts são feitos por modelos de Inteligência Artificial generativa.