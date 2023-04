#BookTok : já ouviu falar nesta hashtag? Esta comunidade de leitores no TikTok está a crescer desde um ‘boom’ na pandemia e os vídeos com milhões de visualizações têm criado fenómenos literários e bestsellers por todo o mundo. Em Portugal, o mercado do livro atingiu o volume de faturação mais alto desde que os números começaram a ser contados, há 15 anos.