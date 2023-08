Aeroporto do Porto entre os cinco melhores da Europa a lidar com filas de espera

A nível mundial, Portugal surge no top 20, com o aeroporto Francisco Sá Carneiro a posicionar-se no 17.º lugar . Dois aeroportos dos Estados Unidos e um da Coreia do Sul, nas 18.ª, 19.ª e 20.ª posições, completam o lote dos 20 aeroportos do mundo a lidar melhor com as filas de espera.