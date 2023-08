A lua mais brilhante do ano iluminou o céu pelo mundo: veja as incríveis imagens da superlua azul

Chama-se superlua porque é uma lua cheia que coincide quase em simultâneo com o perigeu, o ponto da órbita em que está mais próxima da Terra. Por norma, está a cerca de 384 mil quilómetros. “A eterna valsa gravitacional entre a Lua e a Terra tem pontos mais próximos e outros mais afastados. Nestas alturas, em que a Lua está um pouco mais perto, quer dizer que, vista por nós, a área é quase 10% superior, mas o brilho é significativamente maior ”, explicou Pedro Mota Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), numa entrevista ao Expresso no ano passado