Um dos maiores destaques deste leilão é o rascunho, escrito à mão, da letra de "We Are The Champions", que inclui ainda os harmonias e cordas, em nove páginas. O valor deste item pode chegar aos 350 mil euros. O rascunho de "Killer Queen", escrito numa única folha de papel em 1974, tem um valor estimado de até 80 mil euros.