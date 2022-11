Tem mais de 55 anos, não trabalha, mas quer ter um papel ativo na sociedade? Há uma startup portuguesa que pode ajudar

A 55+ é uma plataforma ‘online’ que valoriza pessoas com mais de 55 anos, inativas por desemprego ou pela reforma, “mas que estão extremamente válidas, com muito para dar à sociedade, com anos de experiência”, explicou ao Expresso, André Moreira, gestor de parcerias da startup. “O objetivo é dar aos especialistas 55+ uma vida mais saudável, ativa e integrada na comunidade, com uma remuneração extra”, pode ler-se no site.

“Fazemos a ligação entre essas pessoas, que estão bastante disponíveis, e qualquer pessoa, de qualquer idade, que não saiba fazer algum dos nossos serviços ou que não tenha tempo para os executar”, acrescentou.

O contacto entre grupos é feito através do site da 55+, onde é possível encontrar a lista de serviços disponíveis, que vão desde bricolage e jardinagem, a pet sitting e pet care “E adoramos desafios, portanto se não estiver no site podem mandar na mesma”, sublinhou o gestor. Basta enviar um pedido e a equipa encontra um especialista 55+ que fique próximo do local, efetuar o pagamento e aguardar pelo serviço à hora e data marcadas.

“O serviço de chef em casa é um dos mais procurados, as reparações também”, indicou André Moreira. Para o gestor, a grande vantagem da plataforma é gerar serviços de proximidade: “Todos são feitos com alguém que está próximo da sua casa, portanto vai ser a comunidade local, vai ter aqui a oportunidade de ter uma rede informal de apoio, mas também a criação da comunidade”.

O projeto de empreendedorismo social surgiu da necessidade, sentida por Elena Duran - gestora espanhola de ‘marketing’ e comunicação, a viver em Portugal - de prevenir a solidão e a inatividade das pessoas “mais velhas”, que são já 2,5 milhões em Portugal.