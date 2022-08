Web Summit. Participantes fazem mais de 55 mil compras durante a cimeira

Os participantes na Web Summit realizaram esta quinta-feira mais de 13 mil compras no recinto, o que, somado aos dois dias anteriores faz com que o número de compras tenha superado as 55 mil, indicam os dados divulgados pela SIBS.

Ao longo destes três dias, o número de compras no recinto foi variando assim como o valor médio por pagamento com cartão ou aplicações móveis. Durante o dia de hoje, o último da Web Summit, o número de compras no recinto totalizou 13.367, com um valor médio de 13 euros, segundo a gestora da rede multibanco - SIBS.

De acordo com a informação divulgada hoje, os participantes estrangeiros foram responsáveis por 72,2% dos pagamentos e, entre estes, os britânicos voltaram a ser os que realizaram mais operações, representando 17,1%, seguindo-se os alemães, com 7,8%, e os holandeses, com 6,2%. O consumo médio diário foi de 13 euros e a hora de pico das transações ocorreu às 13h25, adianta ainda a SIBS.

Na quarta-feira os participantes na Web Summit realizaram 19,63 mil compras no recinto e gastaram em média 13,7 euros por pagamento com cartão ou aplicações móveis, sendo que no dia anterior, os dados da SIBS indicavam terem sido feitas quase 22 mil compras no recinto e gastos em média 14 euros por pagamento.

No dia 17 de setembro foi anunciado um acordo entre a Web Summit e a SIBS, para permitir que os pagamentos realizados em todo o evento, que decorre entre os dias 4 e 7 de novembro em Lisboa, sejam feitos por via eletrónica.