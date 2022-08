Último dia de Web Summit: entre políticos que mostram a sua fibra e robôs que se transformam em atletas

1. Hacker Rui Pinto recebe apoio da Wikileaks e de Comissária Europeia

Foi num painel sobre a corrupção e a transparência, no palco Future Societies, da Web Summit, que o conselheiro jurídico de Julian Assange reforçou o apoio da organização ao português Rui Pinto. “Está na prisão por ter revelado a corrupção no futebol. Não foi violento, apenas revelou informação verdadeira sobre um mundo que é extremamente opaco. Foi detido pela justiça para que se sentisse mais culpado”, criticou Juan Branco.

O advogado, filho do produtor português de cinema Paulo Branco, aproveitou para mostrar a sua visão sobre quem ousa enfrentar o poder. “Pessoas como Rui Pinto e Assange são tratados de forma muito violenta pelos Estados e as pessoas deviam mostrar-se muito mais solidárias com eles do que se mostram atualmente.” E já há políticos de relevo a mostrarem-se sensíveis a estas questões.

Vêra Jourová, comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, admitiu em declarações aos jornalistas que "a UE não tem capacidade de proteger os whistleblowers, que as pessoas corajosas não têm proteção suficiente na UE". Apesar disso, existem algumas mudanças. A comissária recordou que este verão foi aprovada uma diretiva que protege mais os “corajosos que querem denunciar” e que deve entrar brevemente em vigor. “Quero que isto os proteja mais e ajude na eficácia da luta contra os grandes crimes”.

2. Os bancos vão imitar as fintech que estão a conquistar os portugueses

As palavras da presidente executiva do banco digital Starling Bank, que trabalhou na banca tradicional antes de se dedicar às fintech, dizem tudo. "Percebi que o velho sistema estava estragado e como não podia resolvê-lo por dentro decidi sair e criei um novo banco.” E foi também este o caminho percorrido por outras empresas, que criaram soluções integradas e eficientes que estão a levar “milhões de pessoas a usar novos bancos e aplicações para as suas finanças diárias”.

Mas o sucesso tem um preço e Anne Boden não tem dúvidas que “todos os grandes bancos vão copiar o que se fizer nos próximos três anos". Numa altura em que os bancos começam a olhar para as fintech como uma ameaça — e já estão a comprar algumas destas empresas, como o Santander fez com a Finbury —, o fundador da Revolut, Nikolay Storonsky, diz que é necessário manter a independência para se ser bem sucedido.

De acordo com Zach Perret, presidente executivo e fundador da Plaid, os serviços financeiros são “um sector muito lucrativo, com custos muito elevados” e "a vantagem das fintech é que assentam num sector que tem poucos custos, o tecnológico”.

3. Marcelo, um Presidente “sem medo e imparável”

Socorreu-se dos exemplos de Stephen Hawking, Al Gore, António Guterres e até de Margrethe Vestager para explicar a importância da antecipação. E, para Marcelo Rebelo de Sousa, a Web Summit foi - é - também isso mesmo: “a capacidade de antecipar as grandes mudanças desta revolução científica”. “Discutimos ciência, tecnologia, o passado, o presente e o futuro. E fazemos isto tudo sem medo. Não temos medo de falar democraticamente e livremente sobre todos os problemas.”

Em jeito de estrela que domina o palco e o público, o Presidente recordou o que dissera em 2016, quando no mesmo palco falou da tecnologia como a “revolução silenciosa”. Em 2019, o silêncio acabou. Hoje faz barulho - quase tanto como o que a audiência fez entre palmas e assobios quando Marcelo entrou. “Esta já não é a revolução silenciosa, é muito barulhenta”, disse. “Lisboa tornou-se a capital chave da evolução digital”. E, por fim, “em nome de todos os portugueses”, agradeceu. “Somos imparáveis.”

4. E a vencedora da Web Summit é....

E se, discretamente inserido no dente, um biossensor lhe desse indicações sobre alguns dos seus principais indicadores de saúde? É essa a proposta da Nutrix, que foi considerada a melhor startup desta edição da Web Summit. A ideia criada pela empresa suíça ainda não chegou ao mercado — “viemos à Web Summit porque precisamos de financiamento para começar o protótipo” —, e não chegará nos próximos três anos, mas promete uma revolução quando o fizer.

“Queremos trazer a mudança na medicina e melhorar a vida dos pacientes”, disse Maria Hahn, presidente executivo da startup suíça. Entre esses pacientes estão, sobretudo, os diabéticos, já que o biossensor tem como principal propósito monitorizar a glicose no sangue, através da análise da saliva. O grande diferencial do projeto é menos a ideia e mais a execução — esta tecnologia promete ser menos invasiva do que as outras formas de analisar dados semelhantes num paciente. Estar preparado para a glicose não significa que a Nutrix não esteja preocupada em medir outros indicadores. Só não parece fácil que ajude a resolver problemas como o que levou a CEO Maria Hahn de gesso em punho ao palco principal da Web Summit.

5. E os robôs, que já imitavam os humanos, tornaram-se atletas. Os cães já fazem twerk

“Queremos que os robôs um dia tenham a capacidade atlética dos humanos e animais”, disse esta quinta-feira Marc Raibert, fundador e presidente executivo da Boston Dynamics, enquanto mostra imagens de animais a correr ou pessoas a fazer exercício. E a empresa já está a trabalhar nesse sentido.

O Spot, uma espécie de robô-cão com um enorme braço em vez da cabeça, tem um sistema de navegação autónoma para se deslocar, câmaras e sensores para evitar obstáculos e um enorme braço que chega aos sítios mais remotos. Também sabe dançar o Twerk, como Miley Cyrus.

6. A lição de Margaret, otimista por obrigação

A comissária para a Concorrência era um dos nomes mais aguardados. Era esperada como uma espécie de rockstar das instituições europeias. Primeiro, aos jornalistas, anunciou que queria um acordo global para tributar as grandes empresas tecnológicas. Depois, aos visitantes da Web Summit, falou sobre os enormes desafios de regular a tecnologia que avança tão rapidamente que, quando se começa a legislar, corre-se o risco de se estar a regular para ontem”. E “depois não vale nada”.

Houve ainda tempo para responder a Donald Trump, que a acusara de ser “a pessoa mais odiada dos EUA”. A plateia riu-se e esperou ansiosa a resposta. E a comissária, elegante, manteve a postura direita, um ligeiro sorriso e respondeu apenas: “então ele só pode conhecer pessoas que amam muito os EUA.” E também deu para uma lição: “sou uma otimista por obrigação porque os pessimistas nunca concretizam nada. Acham sempre que amanhã será pior e por isso nada vale a pena.”

7. Estados Unidos da América fazem ataque direto à China (com recurso a smartphones)

Além de comercial, é de retórica que se faz parte da atual disputa entre Estados Unidos e China, que tomou por estes dias alguns dos palcos da Web Summit. Na tarde que pôs fim ao evento, foi Michael Kratsios, responsável de tecnologia e desenvolvimento da Casa Branca, a disparar em direção a Pequim. Até fez o que ainda ninguém tinha feito: levou um papel que parecia ter uma lista de críticas a apontar. Uma delas foi: “o Governo chinês viola a privacidade de todas as pessoas no país, controla as comunicações e bloqueia o acesso à informação; o Partido Comunista Chinês usa a tecnologia para controlar e prender dissidentes, ativistas e minorias - incluindo os líderes muçulmanos - prejudicando a dignidade individual dos cidadãos chineses.”

Já no dia anterior, o congressista norte-americano Ro Khanna tinha afirmado que a “era do 5G tem de ser liderada pelos Estados Unidos, pela Europa, por empresas ocidentais, livres de censura.” Disse, também, que não se vê “futuro para a Huawei nos Estados Unidos”. Esta tarde, Kratsios incluiu a empresa de comunicações nas críticas. “Ao implementar o sistema de crédito distópico, [o Governo chinês] continua a levar o seu autoritarismo para o estrangeiro e não há caso mais flagrante do que com a lei chinesa e a Huawei, que obriga todas as empresas chinesas a cooperar com os seus serviços de inteligência e segurança. Não importa onde a empresa opera.” Parece que a disputa está para durar.