Robôs que correm, saltam e dão mortais? Sim, já é possível

Há um robô atlético no palco da Altice Arena. Passou pelo meio da plateia e subiu ao palco para mostrar que os robôs são muito mais que conhecimento. São os robôs da empresa Boston Dynamics, inspirados nas dinâmicas e movimentos das pessoas e animais, que correm, saltam, apanham objetos, dão cambalhotas e até mortais… e fazem-no sem uma pessoa a controlá-los.

“Queremos que os robôs um dia tenham a capacidade atlética dos humanos e animais”, diz Marc Raibert, fundador e presidente executivo da Boston Dynamics, enquanto mostra imagens de animais a correr ou pessoas a fazer exercício.

E a empresa já está a trabalhar nesse sentido. Que o diga Spot, uma espécie de robô-cão com um enorme braço em vez da cabeça, que tem um sistema de navegação autónoma para se deslocar, câmaras e sensores para evitar obstáculos e um enorme braço que chega aos sítios mais remotos. É este o robô amarelo que sobe ao palco da Altice Arena, para mostrar a todos aqui presentes toda a sua versatilidade.

Marc vai-lhe dizendo o que fazer e ele cumpre: salta só em duas pernas alternadamente, anda de lado, sobe escadas, anda da frente para trás, para e olha para o apresentador.

“Uma coisa interessante é que tem um braço, além das pernas”, sublinha o responsável da empresa. “Isto pode servir para pegar no copo de água no topo da prateleira ou apanhar algo debaixo de um móvel difícil de chegar.”

pedro nunes

As aplicações são inúmeras, diz o CEO da Boston Dynamics. “Num local em construção, o Spot consegue medir o progresso das obras, tirar scans 3D para mapear o ambiente… E estamos a tentar também pegar em aplicações na área do entretenimento, além das industriais”, acrescenta, mostrando um vídeo de vários robôs a jogar futebol, seguido de outro onde se testa uma performance entre robôs e um artista do Cirque du Soleil. “O Spot é o Android dos robôs.”

Tanto no Spot como nos outros robôs que apresenta – Handle e Atlas – o hardware é tão ou mais importante que o software. Seja para ajudar a carregar e descarregar camiões (no caso do protótipo Handle) ou na criação deste robô humanoide, o Atlas, que usa a inteligência artificial atlética para correr, saltar, dar mortais, cambalhotas, levantando os braços no final da performance, como se de um ginasta se tratasse.