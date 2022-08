António Costa desvaloriza trabalho não remunerado na Web Summit

António Costa passou a tarde desta quarta-feira na Web Summit, onde visitou cerca de duas dezenas de startups portuguesas e constatou que o evento “mantém-se muito forte, o nosso ecossistema continua vibrante e a Web Summit é uma enorme montra, para que no mundo inteiro se veja Portugal como grande local para criação de tecnologia e a excelência da qualidade dos nossos recursos humanos.”

O primeiro-ministro parou nalguns grandes stands para conhecer projetos com ligação a Portugal - como a Google, que lançou um projeto de cooperação com os museus portugueses (Portugal: Arte e Património), a Microsoft, que apresentou projetos nacionais nas áreas do notariado, saúde e educação, ou a Vinci, que mostrou um novo sistema eletrónico de check-in através de dados biométricos - mas deteve-se sobretudo junto de jovens empreendedores nacionais com propostas em áreas como turismo, cultura, gamming ou energia.

Na tarde em que a Nokia aproveitou a presença de Costa para anunciar a contratação de mais cem engenheiros portugueses, o chefe do Governo sublinhou aos jornalistas que há muitos estrangeiros a apostar em lançar startups em Portugal, mas também grandes multinacionais a contratar mais quadros portugueses, e com isso “a criar mais e melhor emprego”. A par da Nokia, empresas como a Microsoft e a Siemens estão em processo de contratação, adiantou Costa. “Isso é fundamental para que todos os jovens desta geração mais qualificada que alguma vez tivemos possam encontrar em Portugal o seu futuro de plena realização pessoal e profissional”, sublinhou Costa, evidenciado uma das prioridades do novo governo: elevar o nível salarial dos jovens quadros qualificados.

antónio cotrim/lusa

Foi uma boa deixa para lembrar que na Web Summit muitos desses jovens bastante qualificados trabalham como voluntários, ou seja, não recebem qualquer retribuição pelo seu trabalho ao longo de vários dias. Mas Costa não valorizou essa circunstância, nem se desmarcou dessa prática, apesar de se tratar de um evento com apoio direto do Estado.

“Este evento, como grande parte dos eventos, vive de diversas formas. E também de muitos voluntários. Muitos deles são voluntários porque acham que é uma excelente oportunidade de poderem conhecer o evento, participarem por dentro da experiência, terem contacto com toda esta realidade e isso contribui para a sua própria formação”, respondeu o primeiro-ministro, fazendo um paralelo com outro grande evento ligado àquele mesmo local: a Expo 98. “Nessa altura houve dezenas, centenas, milhares de voluntários.” Olhando para Tiago Brandão Rodrigues, um dos vários governantes que o acompanhava na visita, Costa lembrou que “o senhor ministro da Educação foi aqui voluntário na Expo 98, não porque a Expo o estivesse a explorar, mas porque quis viver por dentro esta experiência.” O ministro confirmou que há 21 anos fez isso mesmo. “E fez-lhe bem”, acrescentou o primeiro-ministro.

Cataplana em casa e grafittis animados

A paragem para o anúncio da Nokia e declarações à comunicação social foi a única pausa nas mais de três horas que o primeiro-ministro passou a percorrer os quatro pavilhões da FIL ocupados pelas empresas que expõem as suas novidades. Noutros anos Costa chegou a dedicar um dia inteiro para se por a par das últimas da Web Summit, e desta vez uma tarde não deu para parar nas 75 empresas portuguesas. Mas esteve em quase vinte, das quais a grande maioria eram micro empresas a dar os primeiros passos.

Ficou a conhecer a Faniak, que aplica a inteligência artificial à gestão da agenda de músicos profissionais, e a Inlife Portugal, que ajuda estudantes estrangeiros a encontrar alojamento em Portugal. Parou na Home Car Share, que aluga alojamentos e viaturas para férias, e na Ripatrip, que sugere o melhor destino de aventura de acordo com as caraterísticas de cada cliente. Na Ucount.gg, que agrega e cruza informação sobre desportistas e equipas de diversas modalidades, Tiago Brandão Rodrigues saiu com a promessa de que a aplicação será disponibilizada para organizar torneios de desporto escolar, gratuitamente. “Se é gratuito, o ministro das Finanças aprova já!”, garantiu o primeiro-ministro.

Costa mostrou-se particularmente interessado na ideia desenvolvida pela Critec: apenas com um telemóvel e uma app, a arte urbana ganha vida em realidade aumentada - também aqui o ministro da Educação tentou a sua sorte: e se fizessem o mesmo para livros escolares, dando vida em realidade aumentada aos gráficos? Ficou a ideia.

antónio cotrim/lusa

Na Uptype, o chefe do Governo e Pedro Siza Vieira ficaram a conhecer um programa para tratamento de “big data” e análise de dados, feito a pensar em pequenas e médias empresas; e na Doppio Games foram apresentados ao mundo dos jogos conversacionais. Costa ia recolhendo cartões das várias startups, até que na Simplify Life lhe apresentaram uma app para “networking sem papel e sem plástico” - bastava-lhe introduzir o seu email na aplicação (Costa declinou a hipótese de dar o seu email, e delegou essa tarefa no seu chefe de gabinete).

O périplo não terminou sem que o chefe do Governo conhecesse as potencialidades da Prodto, que envia para casa todos os ingredientes frescos necessários para elaborar diversas receitas. Costa levou receitas de um sumo verde detox, e de um prato de bacalhau, e mais uma de massa. E cataplana de peixe, a receita que o Chef Costa elaborou no Programa da Cristina? A Prodto também tem.

Embora quase só parasse nas bancas das empresas portuguesas, o primeiro-ministro ia sendo abordado por muitos dos estrangeiros que fazem da Web Summit uma Babel de negócios e tecnologia. Não houve um que fugisse à regra: todos elogiavam o evento e mostravam-se rendidos a Lisboa e a Portugal. E, claro... “podemos tirar uma selfie”? Ainda não há uma app para os políticos tirarem selfies sem precisarem mesmo de pousar para a selfie. Lá chegaremos...