Devido ao estado de emergência que vivemos, os 47 vencedores do sorteio “Trotinetes e bicicletas elétricas | Vida Sustentável Expresso/EDP” apenas puderam ser apurados e contactados durante a semana passada. Deste modo, não foi possível divulgá-los no dia 11 abril, como estava previsto. Apresentamos as nossas desculpas.

Publicamos de seguida os nomes de 46 dos 47 premiados (um dos nossos leitores não autorizou a publicação do seu nome). Muitos parabéns a todos.

Será entregue 1 bicicleta elétrica a Ana Lobato, Ana Melo, Paulo Simões, Júlio César, Mário Alexandre, Victor Silva, Carla Barroso, Luís Joaquim, Cecília Castro, Francisco Dias, Jorge Neto, Graça Bolina, Luís Alcobia, João Antunes, João Barbosa, José Fernandes, Jorge Costa, António Oliveira e Manuel Cavaco. Será entregue 1 trotinete elétrica a Maria Reis, Renato Ribeiro, Luís Pereira, Beatriz Noronha, José Alves, Luís Du Pont, Pedro Goncalves, Jorge Góis, Tânia Dinis, Isabel Simões, Augusto Gomes, Susana Nunes, José Santana, Augusto Sá, Gabriel Cabral, Susana Rocha, Pedro Ramos, Graça Palhava, Francisco Bastos, Ana Luís, Fernando Amado, Manuel Santos, Maria Neves, Luís Mota, António Pinho, Victoriano Nazareth e António Cunha.