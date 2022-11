5 dicas para aproveitar o lixo e as sobras nesta quarentena

Uma enorme quantidade de vitaminas e minerais é todos os dias perdida nas cascas de frutas e talos de legumes que moram no lixo. Além de diminuir o impacto, saber usar essas sobras é bom para saúde.

Nada tem de se perder: é só saber transformar. E não há altura melhor para aprender do que numa quarentena.

1. Comer e beber

Há cascas que se podem comer cruas, em saladas, como a de cenoura. Há outras, como a de batata, que dão excelentes aperitivos (assadas ou fritas). Há ainda as que podem ser usadas para fazer sumo (ananás ou maçã, por exemplo), para aromatizar a água (a de laranja ou de legumes como a courgette) ou para criar chás e infusões (experimente ferver a casca de laranja em água e a infusão que dá sairá). Mas também há as que servem para fazer bolos e compotas, como a casca de banana.

O mesmo para os talos e folhas de legumes. O truque é guardar essas sobras em pequenos frascos e procurar receitas para as usar. Há um mundo novo por descobrir.

2. Espantar

Os citrinos dão cor ao inverno português e podem dar cheiro à sua casa. É esse cheiro, de cascas como o limão, a laranja ou a tangerina, que vai servir para afastar mosquitos e outros insetos que possam surgir. E, sobretudo, para aromatizar a quarentena.

3. Embelezar

Também neste caso, procure receitas caseiras. Mas há cascas que podem ser usadas diretamente no rosto como esfoliante — o caso do abacate é o mais evidente. Já a casca de banana, com antioxidantes e potássio, tem propriedades cicatrizantes e muito potencial nos cuidados de pele. Mas a limpeza da casa também pode beneficiar: cascas de laranja e limão para limpar vidros, fornos e micro-ondas, ou para misturar com sprays multiusos e aromatizar a casa de forma natural.

4. Compostar

Fazer compostagem em casa é possível. Há, de facto, baldes à venda demasiado grandes para alguns espaços, mas, para a maioria dos casos, existem soluções e o esforço compensa. Fazer compostagem elimina os maus cheiros dos sacos de lixo com comida a decompor-se, poupa o uso desses sacos, transforma os resíduos orgânicos em composto que pode ser usado, por exemplo, nos vasos da casa, o que ainda permite poupar na compra de terra e fertilizantes para plantas. O excesso pode ser devolvido à terra, num processo que o vai fazer sentir-se melhor e que até pode tornar-se uma rotina divertida.

Não se esqueça que só os resíduos de “bons alimentos” podem ir para a composteira. Ou seja, tê-la em casa vai “obrigá-lo” lentamente a comer melhor, abandonado os processados ou comida com muitos aditivos, a carne ou o peixe em excesso. Lembre-se: lixo orgânico não é lixo indiferenciado. Não deviam estar a ir para o mesmo caixote.

5. Separar

A frase acima é sobre lixo orgânico. Vamos ao outro, o inorgânico, seco. No mundo ideal, cada casa teria cinco caixotes: um para os orgânicos, outro para o plástico e metal, outro para papel e cartão, outro para alumínios e ainda um quinto para o vidro. E lembre-se de separar também as pilhas, se ainda as usar, e deixar num pilhão.