Está frio mas já esteve muito mais

O porto de Longyearbyen está deserto. Os barcos de recreio estão em doca seca e a neve chega aos cascos apesar das estacas que os elevam do solo. Depois de desligarmos o carro — e se ignorarmos a nossa respiração esforçada por trás das golas polares que toda gente usa, qual balaclava, para proteger orelhas, nariz, boca e garganta dos 22 graus abaixo de zero — o silêncio é opressor. Nenhum carro além do nosso, nem a ameaça de que vá chegar. À frente do cais de embarque fica o fiorde que devia estar totalmente congelado, mas não está. Há uma década, talvez um pouco mais, Nuno Cruz, português residente em Svalbard, podia ter levado este carro até bem perto da enorme montanha que abraça o fiorde mas a temperatura cada vez mais quente das águas já não permite a solidificação da neve todos os anos. É um processo que se alimenta a si mesmo: o gelo branco reflete 90% da luz, a água absorve-a: quanto menos gelo, mais temperatura se concentra nas águas e quanto mais quente a água, menos o gelo.

O arquipélago de Svalbard é a zona do mundo que está mais exposta ao aquecimento global.

