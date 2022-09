José Gil. “Os políticos não veem que a luta contra as alterações climáticas é ‘a’ prioridade absoluta”

Como vê o confronto do nosso “Medo de Existir” com as vulnerabilidades do país frente às alterações climáticas?

No plano das responsabilidades políticas assiste-se a uma situação paradoxal: por um lado celebram-se os nossos avanços na descarbonização, por outro nada se faz e se diz para que se forme uma verdadeira consciência nacional que corresponda ao “estado de emergência climática”.

Espera-se que o resto do mundo se responsabilize e salve o planeta e, por arrasto, as nossas vidas. Cumprimos as metas ambientais por um lado, por outro seguimos a via tradicional das políticas antiambientais. As declarações recentes do ministro Pedro Nuno Santos sobre o futuro aeroporto do Montijo revelam a cegueira dos políticos: em nome do bom senso e da boa consciência ecológica, justifica-se a continuação de escolhas mais do que duvidosas. Os políticos não veem que a luta contra as alterações climáticas não é ‘uma’ prioridade, mas sim ‘a’ prioridade absoluta, sem a qual todas as outras poderão nunca ser concretizadas.

