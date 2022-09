Nada muda se não mudarmos. Estão lançados os 100 dias do Vida Sustentável

"Esta luta só se ganha se toda a gente estiver envolvida", avisa António Mexia. E foi mais longe ao considerar que "estamos a começar uma década decisiva para a humanidade". Sem planeta B, a questão é como conviver com as condições naturais. "A rocha fica, o problema é o resto", atira.

As palavras foram proferidas pelo CEO da EDP na cerimónia de assinatura do acordo que marca a parceria com o Expresso para o Vida Sustentável. Durante 100 dias o projeto vai partilhar - nas páginas e site do Expresso - ideias, dicas e conselhos de como podemos ser mais sustentáveis.

O edifício da Impresa foi o palco do pontapé de saída e o CEO do grupo, Francisco Pedro Balsemão, não escondeu a satisfação pelo arranque do projeto na qualidade de anfitrião. É um local "muito adequado à ocasião porque aqui se gera muita energia", afirma, enquanto confessou tratar-se de um projeto que lhe é "muito querido" e cuja "ambição é tão grande como os desafios com que nos deparamos".

Como posso participar

Acompanhe semanalmente no Expresso e em expresso.pt/vidasustentavel. Durante doze semanas, o Expresso vai refletir ao sábado sobre os grandes desafios da sustentabilidade ambiental, dando – quase diariamente no seu digital – alternativas e exemplos para uma vida mais verde. Vamos convidar para este debate alguns dos maiores pensares nacionais, mas também queremos que participe, sugira e debata.



O que posso ganhar

No âmbito deste projeto, o Expresso e a EDP vão sortear 48 prémios (um por cada ano de vida do Expresso + um prémio extra). São 20 bicicletas elétricas, 27 trotinetes elétricas e um carro elétrico – um Renault Zoe (pode ver o regulamento aqui). Sabemos que é apenas um pequeno contributo para uma vida mais sustentável, mas a nova mobilidade também se faz de pequenos passos.



O que vamos oferecer aos leitores

Para além das doze semanas no semanário e de conteúdos quase diários em digital, o Expresso criará produtos inéditos para os seus leitores:

O primeiro serão dois Mapas para uma Vida Sustentável – um a Norte, o outro a Sul - com as principais ciclovias, rotas de caminhada e corridas no país. Estas serão acompanhadas pelos principais postos de carregamento elétrico de norte a sul, bem como informações – parques de bicicletas, trotinetes – para uma mobilidade sustentável. Aponte as datas: primeiro mapa grátis com o Expresso a 22 de fevereiro, segundo mapa a 29 de fevereiro.

O segundo inédito será um Guia para uma Vida Sustentável, com 100 sugestões para reduzir a sua pegada ambiental em casa, no trabalho e na rua. Como é que podemos reduzir o plástico nos cosméticos e detergentes que usamos? O que é mais poluente nas nossas cozinhas? Como conservar os alimentos se os comprar a granel? Não perca todas as respostas: Grátis com o Expresso a 21 de março.

O compromisso do Expresso

Todo o papel utilizado pelo Expresso é proveniente de florestas com gestão sustentável ou é papel reciclado, com uma segunda vida. Desde à origem até à impressão final preferimos sempre fornecedores PEFC, um acrónimo para o Sistema de Certificação da Gestão Florestal Sustentável, que procura garantir a sustentabilidade em três pilares básicos - social, ambiental e económica. Em 2019, o Expresso substituiu o seu saco de plástico por uma alternativa de papel, conseguindo 1) substituir mais de 76 toneladas de plástico e 2) criar um produto que é certificado desde a sua origem até à impressão final. Mais: se ler as letras pequenas que estão no interior do saco do Expresso, vai reparar que recomendamos sempre a reciclagem do jornal e de todos os seus produtos, promovendo a economia circular.