Colapso de gelo marinho mata 10 mil crias de pinguim-imperador na Antártida

Cerca de 10 mil crias de pinguim-imperador morreram na Antártida no final de 2022 como consequência do colapso do gelo marinho. Um estudo publicado na quinta-feira na revista científica Communications Earth & Environment conclui que o mais provável é que as aves se tenham afogado ou congelado até à morte.

O fenómeno foi analisado através de imagens de satélite de cinco colónias da espécie na região do mar de Bellingshausen, na Antártida Ocidental. “Os pinguins-imperadores dependem do gelo marinho para o seu ciclo de reprodução. É a plataforma estável que utilizam para criar as suas crias. Mas se o gelo não for tão extenso como deveria ser ou caso se quebre mais rapidamente, estas aves estão em apuros”, explicou um dos autores do estudo, Peter Fretwell, à BBC.

A previsão aponta para que mais de 90% das colónias de pinguins-imperadores estejam praticamente extintas até ao final do século, à medida que o gelo marinho sazonal do continente se vai reduzindo, num planeta que continua a aquecer. “Há esperança: podemos reduzir as nossas emissões de carbono que estão a causar o aquecimento. Mas se não o fizermos, levaremos estas aves icónicas e belas à beira da extinção”, alerta o investigador do British Antarctic Survey.