Turquia: aldeões e ativistas lutam para travar destruição de floresta por “vândalos ambientais que se guiam por lucros”

“Estão a cortar os nossos pinheiros! A nossa água vem daqui! A floresta alimenta-nos!”. Assim implorava Zehra Yıldırım, com os seus 88 anos, abraçada a uma árvore de grande porte, com uma fila de polícias de intervenção por detrás. A imagem, imortalizada em várias reportagens de TV e jornais turcos, está a marcar este verão no sudoeste da Turquia.

Enquanto em várias partes do Mediterrâneo as florestas sucumbem aos vorazes incêndios deste verão quente, colocando de novo as alterações climáticas na agenda global, na costa sudoeste da Turquia milhares de pinheiros têm tombado para dar lugar a mais uma mina de carvão.

Há dois anos que habitantes locais protestam para tentar impedir que um pinhal de mais de 300 hectares, em Akbelen, perto da localidade de Ikizkoy, seja cortado para dar lugar a uma mina a céu aberto para extração de lignite.

Na alvorada do dia 24 de julho, neste recanto bucólico da província de Mugla, a escassas dezenas de quilómetros das conhecidas praias de Bodrum, os buldózeres apareceram, protegidos por uma vasta força policial. Os aldeãos estavam à espera, e tentaram barrar a entrada das máquinas, mas foram dispersos pelas forças da autoridade, que usaram gás lacrimogénio, gás pimenta e canhões de água para afastar as poucas centenas de manifestantes – incluindo muitos idosos e crianças, das localidades próximas. As autoridades detiveram 14 pessoas. O acesso ao pinhal foi barrado, mas ativistas e locais continuam a acampar no local desde então, e a organizar protestos. Esta semana nova investida policial tentou desalojar os manifestantes.