É preciso mudar a “forma como produzimos e consumimos alimentos”: organizações pedem “medidas urgentes” ao Governo

“A urgência climática exige mudanças urgentes, que ainda não foram feitas, na forma como produzimos e consumimos alimentos”. Por isso mesmo, quatro organizações ambientalistas responsáveis pelo Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal pedem “15 medidas urgentes” ao Governo.

O consumo de alimentos representa 30% da pegada ecológica de Portugal e, destes 30%, mais de metade deve-se ao consumo de carne e peixe, adiantam as quatro organizações em causa: Zero, Associação Vegetariana Portuguesa, Associação Portuguesa da Educação Ambiental e Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente.

No entanto, “praticamente nada tem sido feito para promover a produção e o consumo de proteínas de base vegetal”, salientam em comunicado. O Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal pede, por exemplo, mais apoios à produção e exploração de leguminosas “que contribuem para solucionar os problemas ambientais e climáticos do país, e têm um impacto positivo na saúde pública”.

“Dado o atual excesso de consumo de produtos de origem animal, é de esperar que as políticas públicas – que influenciam hábitos e contextos alimentares – se foquem na promoção do aumento do consumo de leguminosas ou de outras fontes de proteína de base vegetal”, lê-se no Plano.