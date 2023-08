Hoje é o Dia da Sobrecarga da Terra: o planeta já entrou em défice e o cartão de crédito ambiental está a esgotar-se

Já estamos a viver de crédito ambiental e a gastar recursos que só deveriam ser utilizados a partir do início do próximo ano: esta quarta-feira, 2 de agosto, marca o Dia da Sobrecarga da Terra, uma data calculada todos os anos pela Global Footprint Network (GFN), uma organização dedicada à gestão de recursos naturais e ao impacto das alterações climáticas.

“O que os dados nos indicam é que a humanidade tem de acelerar o passo e promover as mudanças necessárias de forma a reduzir o impacto que as suas atividades e necessidades têm sobre a capacidade de carga do planeta”, adverte a associação ambientalista Zero, acrescentando em comunicado que “a tendência para antecipar uso do cartão de crédito ambiental mantém-se, mas está perto da estagnação”.

Na última década, a principal exceção verificou-se no ano em que a pandemia começou. Em 2020 a pegada ecológica contraiu-se — graças à menor utilização de recursos devido aos confinamentos — e o Dia da Sobrecarga da Terra foi empurrado para 22 de agosto. Em 11 anos que não era assinalado tão tarde. No entanto, os efeitos positivos da pandemia foram passageiros e, atualmente, seriam precisas “1,7 Terras” para conseguirmos satisfazer todas as nossas necessidades.

Além de determinar o Dia da Sobrecarga da Terra para toda a humanidade, a Global Footprint Network também o faz todos os anos para cada país. No caso de Portugal, esta data calhou a 7 de maio, ao fim de apenas o 126.º dia do ano. Não somos dos piores países, mas também estamos longe de estar entre os melhores. O Catar, no Médio Oriente, foi mais uma vez o primeiro país do mundo a entrar em dívida ambiental, a 10 de fevereiro. Já Benin, na África Ocidental, será o último (26 de dezembro).