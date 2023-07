Temperatura média da água do mar em junho acima dos últimos 20 anos: o que explica esta “anomalia” que deu à costa?

Além das altas temperaturas do ar, também a água do mar atingiu o valor mais elevado durante o mês de junho em relação à média dos últimos 20 anos – e essa é uma tendência que se verificou de Norte a Sul do país. “No mês de junho de 2023, foi observado um aumento na temperatura da água à superfície do mar, pelas boias ondógrafo direcionais localizadas em Leixões, Sines e Faro, com valores de temperatura acima da média dos últimos 20 anos”, refere o Instituto Hidrográfico em comunicado.

Os dados obtidos indicam que em Leixões foi registada no mês passado uma média de 18,9º C, mais 2,3º em relação à média histórica, Sines apresentou uma média de 18,6º (+1,1º) e em Faro a água do mar atingiu 20,6º (+ 1ºC). Esta “anomalia” na temperatura da água, observa o oceanógrafo físico Nuno Vaz, pode ter como explicação dois fatores: uma atmosfera mais quente e nortadas mais mansas.