Se vive em Lisboa e não sabe onde reciclar as cápsulas de café, a CML tem uma informação para lhe dar: a 11 de julho, isso pode mudar

Pelo menos 150 milhões de cápsulas de café são consumidas em Portugal por mês, segundo as contas da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC). E um número não muito longe deste somam as pequenas embalagens de plástico e de metal que depois de descartadas acabam num aterro, uma vez que não existe um Portugal um sistema nacional de reciclagem para este fluxo de resíduos.