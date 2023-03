Carta aberta apela a moratória à mineração em mar profundo em Portugal

A solução é não mexer e este é o princípio da carta aberta agora lançada pela Associação Natureza Portugal/World Wilde Fund (ANP|WWF) e pela Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), que conta já com as assinaturas de três dezenas de personalidades, entre as quais o ex-ministro do Mar Ricardo Serrão Santos, o oceanógrafo espanhol Carlos Duarte, a bastonária da Ordem dos Biólogos Maria de Jesus Fernandes, a ex-ministra da Agricultura, do Mar e do Ambiente Assunção Cristas, o secretário-geral do BCSD Portugal João Wengorovius Meneses, assim como de vários investigadores e professores universitários, mas também atores e fotógrafos nacionais.