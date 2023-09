McKinsey prevê escassez de minerais e metais até 2030 por causa da transição energética

À medida que aceleramos rumo a uma economia neutra em carbono, o mundo enfrentará o risco de as cadeias de fornecimento e de distribuição de materiais não conseguirem acompanhar o ritmo da procura. Um estudo da McKinsey sobre este tema conclui que a energia e os materiais estão estreitamente interligados e, como tal, a par de uma transição energética, “o mundo também terá de passar por uma transição de materiais para cumprir as suas ambições de zero emissões líquidas”. Neste estudo intitulado "The Net Zero Materials Transition: Implications for Supply Chains”, a consultora chega a três grandes conclusões:



1) A primeira é a de que as matérias-primas e os novos materiais vão desempenhar um papel crucial na transição para uma economia neutra em carbono. A transição energética vai implicar uma migração de tecnologias “a uma velocidade sem precedentes” e essas tecnologias “vão exigir frequentemente mais materiais físicos para alcançarem o mesmo desempenho em comparação com os métodos convencionais durante a fase de construção”.



Por exemplo, lê-se no estudo que os veículos elétricos com recurso a bateria (BEV) são normalmente 15% a 20% mais pesados do que os veículos com motor de combustão interna (ICE), “o que fará aumentar a procura de materiais nas próximas décadas”. Como tal, as cadeias de fornecimento vão ter de acelerar para acompanharem o ritmo da descarbonização.



2) A segunda conclusão é que mesmo com a atual trajetória de descarbonização a tender para os 2,4°C, “o fornecimento de muitos minerais e metais incorporados nas principais tecnologias de baixo carbono enfrentará escassez até 2030”. A McKinsey dá o exemplo do níquel que poderá sofrer uma escassez moderada na ordem dos 10 a 20%, ou o disprósio, um material magnético utilizado na maioria dos motores elétricos, que poderá sofrer uma escassez até 70% em relação à procura. A consultora também estima que a escassez de materiais “faça disparar e aumentar a volatilidade dos preços”, o que tornará mais cara essas tecnologias de transição.



3) A última grande conclusão é que vamos continuar a assistir a uma alta concentração de fornecimento de minerais e metais “numa meia dúzia de países”, tais como a China (metais de terras raras), a República Democrática do Congo (cobalto) ou a Indonésia (níquel). A McKinsey conclui ainda que esta concentração regional no fornecimento, aliada a um cenário mais apertado em termos de regulação, – seja o Plano de Redução da Inflação dos EUA ou o Plano Industrial do Pacto Ecológico da União Europeia – “poderá afetar o acesso regional a matérias-primas em determinadas áreas, mesmo quando o mercado global está equilibrado”.



Para que o mundo consiga fazer uma transição energética e de materiais harmoniosa, a McKinsey defende que serão necessárias várias medidas do lado da oferta e da procura; e será ainda necessário contar com a ajuda da inovação e das políticas públicas.



Em relação à oferta, a consultora defende que é determinante acelerar os projetos já anunciados, nomeadamente a nível da mineração, para garantir que não existirá escassez de matérias-primas para lá de 2030. De acordo com o estudo, os investimentos em exploração mineira, refinação e fundição terão de aumentar na ordem dos 3 a 4 biliões de dólares até 2030 (300 a 400 mil milhões de dólares por ano). Segundo a McKinsey, a força de trabalho terá de aumentar em 300 a 600 mil profissionais qualificados no setor mineiro e será necessário adicionar mais 200 a 500 GW de energia até 2030. Calcula-se que este valor seja equivalente a 5% a 10% da capacidade estimada de energia solar e eólica para 2030.



Do lado da procura, o relatório assinala que as indústrias a jusante terão de alterar os padrões de procura para tecnologias comprovadas que exijam menos materiais ou que necessitem de materiais diferentes com uma oferta menos limitada.



Sobre o tema da inovação, numa nota enviada ao Expresso SER a acompanhar este estudo, André Anacleto, sócio da McKinsey & Company, refere que “os investimentos na inovação de materiais e em tecnologias de ponta têm de ser aumentados, particularmente em tecnologias relacionadas com energias renováveis, armazenamento de energia e hidrogénio, bem como soluções circulares ou materiais da próxima geração. Do lado da procura, isto poderia implicar a investigação de opções de substituição de materiais que são limitados a longo prazo ou localizados numa determinada região”. Do lado da oferta, diz este mesmo responsável, “os investidores podem considerar a possibilidade de se concentrarem em melhores práticas de reciclagem de novos materiais, como os minerais provenientes de terras raras, bem como em soluções inovadoras para aumentar o desempenho dos ativos existentes”.



Finalmente sobre as políticas públicas, Maria João Ribeirinho, sócia da McKinsey, refere que como primeiro passo para mitigar os riscos e tirar partido das oportunidades apresentadas pela transição dos materiais, “será fundamental que tanto os governos como as empresas mantenham ou reforcem a sua compreensão da dinâmica da cadeia de distribuição de materiais a nível global e dos potenciais cenários a longo prazo. Para os governos, isto pode ajudar a esclarecer a segurança do abastecimento e a salvaguardar a competitividade a longo prazo das indústrias locais. Para as empresas, pode servir de base para uma ação decisiva que as posicione como líderes da indústria nos próximos anos”.