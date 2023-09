“Fundação Manuel Violante trabalha na economia social há 15 anos e já tem quase 400 organizações no currículo”

Estudou economia na Nova, trabalhou na Águas de Portugal, foi diretora financeira, e depois chegou à economia social através da Fundação Manuel Violante, há 15 anos. Tem uma equipa de três pessoas, o ADN McKinsey, e mais de 50 voluntários que a ajudam a capacitar as organizações sociais nos vários temas relacionados com a gestão: estratégia, liderança, gestão de equipas, comunicação, impacto, inovação, governance, transição digital e modelos de negócios. “Tudo o que sejam temas de gestão nós conseguimos de alguma forma ajudar as organizações a resolver”, assegura Patrícia Rocha.



Na Fundação Manuel Violante, as organizações sociais passam por um período de formação e é-lhes atribuído um mentor que as vai ajudar a resolver um problema concreto de gestão. A diretora executiva, em conversa com o Expresso SER, garante que já passaram pela Fundação quase 400 organizações sociais: “São 40 mil colaboradores que nós tocámos e 800 mil beneficiários envolvidos indiretamente”. Patrícia Rocha dá-nos vários exemplos de organizações que mudaram de vida graças às novas ferramentas de gestão que adquiriram: desde a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental que tinha um problema de motivação de colaboradores, à organização Mais Proximidade que tinha um problema de governance, até ao Centro Paroquial do Campo Grande que tinha um problema de liderança por resolver.



Na avaliação de impacto feita pela Fundação ao seu programa Miles de 2022 (o programa de capacitação), 82% das organizações sociais garantiram que implementaram novas práticas de gestão depois da formação que tiveram, 80% indicaram ter equipas mais autónomas e independentes e 80% garantem que melhorou a qualidade do serviço prestado ao beneficiário. Vamos ler Patrícia Rocha em discurso direto.



Para quem não conhece, o que é a Fundação Manuel Violante?

A Fundação é uma organização sem fins lucrativos. É uma organização da economia social e que tem como propósito apoiar o desenvolvimento da economia social em Portugal através da capacitação das suas organizações sociais.



Vocês são uma organização social que ajuda outras organizações sociais, é isso?

Sim, nós somos uma organização sem fins lucrativos. O nosso objetivo obviamente não é o lucro, ainda que queiramos fazer resultados positivos para continuar a trabalhar e a investir na atividade. Mas a nossa missão é uma missão social, que é tornar mais forte a economia social em Portugal através de cada uma das suas organizações. Como é que nós fazemos isso? Através da capacitação. A minha formação é de economia, os elementos da minha equipa têm todos essa formação de economia e gestão, que é a principal lacuna das organizações. Nós transferimos o nosso conhecimento para as organizações sociais numa lógica de as tornar mais sustentáveis, de terem maior impacto, ajudarem mais pessoas e terem uma qualidade de serviço melhor. Aquilo que fazemos no fundo é pôr ao serviço da economia social a nossa “expertise”.



Qual é a vossa ligação à McKinsey?

Desde logo porque o Manuel Violante foi o sócio que fundou o escritório da McKinsey em Lisboa. Na altura, um grupo de sócios, de partners, de amigos e familiares do Manuel quiseram perpetuar a sua memória, porque o Manuel era uma pessoa que tinha muito impacto, muito carismática e teve muito peso na vida das pessoas com quem trabalhou. Eles quiseram perpetuar a sua memória e o seu impacto e criaram esta Fundação.



A ligação à McKinsey começa na sua génese. O nosso ADN é um ADN McKinsey e depois manteve-se porque no nosso conselho de administração temos ex-McKinseys e existe esta ligação que se criou desde o início e que tem a ver com a participação de vários consultores McKinsey nos nossos programas de capacitação, ou como nossos voluntários ou formadores. A ligação acaba sempre por existir, sendo que formalmente somos uma organização independente da economia social.



A McKinsey é uma consultora internacional. Nunca pensaram replicar lá fora este modelo da Fundação Manuel Violante?

Não, o nosso projeto e o nosso trabalho são feitos em Portugal continental e já chegámos às ilhas. O nosso objetivo, nos próximos talvez dois a três anos, é que o projeto saia de Portugal. Mas não há uma ligação [com a McKinsey lá fora] porque os outros escritórios da McKinsey têm outras propostas de valor para a economia social.



Há pouco dizia que são uma organização sem fins lucrativos, mas que quer ter resultados positivos. Como é que se financia um projeto destes?

Eu disse isso porque nós já trabalhamos na economia social há 15 anos e já temos quase 400 organizações no nosso currículo. Quando comecei a trabalhar, vim do mundo financeiro, este tema do lucro era um tema que era mal visto. As organizações tinham um bocado esta tendência: "Ai não, nós não queremos ter resultados positivos". Mas a verdade é que é importante que haja resultados positivos para se continuar a investir na atividade, fazer mais e ajudar mais pessoas e mais organizações.



Concretamente sobre o nosso modelo de financiamento, financiamo-nos inteiramente pela prestação de serviços. Ou seja, uma parte do nosso financiamento é via as organizações que trabalham connosco e que fazem os nossos programas de capacitação e a outra parte é via parceiros que alinham connosco nesta missão de transformação da economia social. Portanto, temos alguns parceiros que querem eles próprios fazer parte deste caminho transformador e veem a Fundação como um veículo bastante eficaz para que isso aconteça.



Qual é a dimensão da vossa equipa?

A nossa equipa é muito pequena, porque o nosso modelo de financiamento é simples e é curto. Ou seja, nós percebemos que as entidades da economia social não têm mundos e fundos para financiar capacitação. Portanto, a nossa equipa são três pessoas: eu como diretora financeira, tenho uma coordenadora e uma pessoa ligada à comunicação mais operacional. Depois tenho um grupo de voluntários, que atualmente são cerca de 55, que desempenha funções chaves no nosso programa: ou são nossos formadores ou são mentores nas organizações que nós apoiamos. Cada organização que faz capacitação ou transformação connosco recebe um mentor. Temos vários voluntários da Fundação que são mentores das organizações, numa lógica de garantirem que o processo de transformação na organização acontece. Respondendo de forma simples à pergunta, nós somos três full time e temos outras 55 pessoas que nos ajudam a concretizar a missão.

“Quase 400 organizações já passaram pela Fundação desde 2012/2013. São 40 mil colaboradores que nós tocamos e existem 800 mil beneficiários envolvidos indiretamente.” Em termos de impacto, o que a Fundação Manuel Violante conseguiu nos últimos anos?

Quase 400 organizações já passaram pela Fundação desde 2012/2013. Mais do que as organizações, o que mais nos orgulha é a quantidade de pessoas que acabámos por tocar, são mais de 40 mil colaboradores. Como os nossos programas de capacitação envolvem as equipas das organizações nós apanhamos muitas pessoas por organização. Isto acontece porque queremos que haja uma transformação na organização e, como tal, quanto mais pessoas estiverem envolvidas mais garantimos que esta transformação acontece. São 40 mil colaboradores que nós tocamos e existem 800 mil beneficiários envolvidos indiretamente.



Imagine que eu sou uma organização social. Se eu for bater à vossa porta, qual é o problema que vocês me vão resolver?

Vamos resolver imensos, todos os que estiverem relacionados com gestão. Se me vier pedir ajuda para melhorar a intervenção com o beneficiário, eu não sei. Se me disseres que tens problemas de gestão, quase todos nós conseguimos resolver. Desde estratégia, de liderança, gestão de equipas, comunicação, impacto, inovação, governance, transição digital, modelos de negócios, tudo o que sejam temas de gestão nós conseguimos de alguma forma ajudar as organizações a resolver.



Como é que isso é feito, através de formação?

O mais fácil é explicar o nosso programa [o programa Miles]. Nós trabalhamos um ano com as organizações, que trabalham em comunidade. Esta parte é importante porque acabam por aprender umas com as outras e descobrir novas formas de fazer as coisas que são inovadoras e que têm eficácia. Depois o que fazemos é transmitir às organizações, via momentos formativos, este conhecimento. Mas mais do que isso, incentivamos as organizações a implementar imediatamente no terreno aquilo que ensinamos e fazemos isto com a ajuda de um mentor. Assim que entras no nosso programa, vou-te dar um mentor e este mentor são pessoas do setor privado, quadros de empresas maioritariamente, que querem dar o seu “expertise” às organizações sociais. Vou-te dar um mentor e este mentor vai-te ajudar a fazer este caminho.



Essa formação é tipo sala de aulas ou cada organização tem uma formação para o seu caso específico?

Fazemos as duas coisas. No início há sempre um diagnóstico a cada organização e com base nesse diagnóstico nós vamos perceber quais são as fragilidades do ponto de vista de gestão de cada uma. Existe formação que é dada a todas, porque é transversal e porque os desafios são muito idênticos, mas depois existem nuances que variam de organização para organização e nós, através do mentor, conseguimos atuar nestas particularidades que cada uma têm.



Quem dá a formação?

A formação é dada por alguns voluntários que trabalham no setor privado e também por dois professores do ISCTE que dão algumas cadeiras. Temos formadores da McKinsey e a Mercer que também se juntou a este Miles e dá duas ou três lições de recursos humanos. A nossa equipa não dá formação, vamos sempre buscar fora pessoas que tenham as competências e o “expertise” associados a cada uma das matérias que damos. São todos voluntários.



As organizações sociais têm de pagar para fazer esta capacitação convosco?

Sim, não é pro bono porque não acreditamos tanto no pro bono. Já tivemos alguns anos cursos pro bono e o nível de envolvimento e de compromisso é significativamente reduzido. Haver aqui um valor que é simbólico, na verdade, – porque estamos a falar de 500 euros por um ano de trabalho e para equipas que às vezes têm 15 ou 20 pessoas envolvidas, – torna as organizações mais envolvidas e comprometidas com o trabalho.

“As câmaras municipais são parceiras de excelência. Porque as câmaras têm as suas redes sociais. Ao conversar com uma câmara eu converso automaticamente com 100 ou 200 organizações sociais.” Consegue dar exemplos de organizações com quem vocês já tenham trabalhado e que resultados concretos obtiveram?

A primeira diferença que nós sentimos nas organizações tem a ver com a alteração de mindset e de comportamento. Por exemplo, se o Centro Social e Paroquial de Porto Salvo me diz que o número de reuniões de trabalho que faz com a equipa passou de uma por mês para quatro por mês, há aqui uma mudança de comportamento. O Centro Social e Paroquial do Estoril diz-me que todas as segundas-feiras instituiu uma hora para trabalhar temas de processos, que também foi aprendido no nosso programa. Portanto, a primeira mudança é uma mudança de comportamento que nós sentimos nos testemunhos que elas nos dão.



Depois existem várias coisas que se criaram. Por exemplo, a APPACDM do Porto [Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental], no âmbito da nossa sessão de gestão de equipa e de liderança, percebeu que era fundamental que os colaboradores estivessem envolvidos, motivados, prestassem um serviço de qualidade e decidiram ter iniciativas viradas para eles. Montaram um projeto específico que se chama “Pessoas Felizes” que abrangeu os 180 colaboradores e houve uma oferta de benefícios aos colaboradores, quase como de recompensa no final da avaliação de desempenho, que não existia antes.



Depois temos outros exemplos, como o da organização Mais Proximidade. No tema da governance e da liderança mudaram a direção porque perceberam que a direção não tinha o perfil que era necessário para a organização. Com essa mudança houve um maior alinhamento com o propósito da organização. A comunicação mudou, o número de parcerias aumentou em 25%, assim como o número de projetos.



Há organizações com problemas e necessidades diferentes. Vocês têm módulos diferentes para cada uma dessas organizações?

Não, nós convidamo-las a fazer todos os módulos, porque mesmo quando há organizações que acham que não têm problema num determinado tema, quando estão despertas para mais conhecimento, vão dizer: "Espera, afinal isto que eu achava que fazia bem, afinal não faço". As organizações passam pelos 16 módulos que chamamos de “missões” no nosso programa e depois vão pôr mais energia naqueles temas que são mais difíceis e menos naqueles que já têm mais agarrados. E o mentor que trabalha com elas também vai forçando para que aqueles temas com maior fragilidade sejam trabalhados de outra maneira.



Vou-te dar este exemplo. O Centro Paroquial do Campo Grande tinha um problema de liderança. Numa das sessões percebemos que o problema de liderança era maior do que aqueles que estava a ser trabalhado em sala de aula. O que aconteceu? Depois de refletir entendemos que a diretora executiva não dava conta do serviço, porque era muito para gerir sozinha. Foi então criada uma função nova, a de diretora técnica. Foi o resultado de terem estado no programa, de terem desbravado caminho nesta lógica de gestão de pessoas e de recursos humanos, em conjunto com a Fundação. Ao criarem esta função toda aquela dinâmica de equipa que estava a ser mal agarrada ficou resolvida.



Como é que vocês chegam a estas organizações? Vão ter com elas ou elas vêm ter convosco?

Por um lado, o boca-a-boca funciona bem, ou seja, aquelas que já estiveram connosco referenciam outras. Depois temos a comunicação e a divulgação normal e temos parceiros que nós consideramos de excelência, que são as câmaras municipais. Porque as câmaras municipais têm as suas redes sociais, a rede das organizações sociais do município. Ao conversar com uma câmara eu converso automaticamente com 100 ou 200 organizações. A rede social de Lisboa tem perto de 200 organizações e eu consigo assim chegar a um maior número de organizações. Este é um canal que nós utilizamos e que consideramos privilegiado, até porque do ponto de vista autárquico interessa a estas câmaras que estas organizações prestem um bom serviço nos seus territórios e que estejam capacitadas, que sejam robustas e sustentáveis.



Há alguma transformação de uma organização nestes 15 anos de que se orgulhe em particular?

Há, não sei bem se é uma transformação. Mas há um caso que me orgulha imenso que tem a ver com uma organização que se chama “A Barragem”, que apoia toxicodependentes, tem uma comunidade terapêutica e que há uns anos esteve para fechar. Nós já trabalhávamos com esta organização, continuamos a trabalhar e eu recebo um telefonema do diretor executivo que me diz: "Graças a vocês nós não fechámos. Graças a vocês estas pessoas não ficaram amanhã à porta da Câmara sem ter um sítio para onde ir”. Foi a maior prova de que o nosso trabalho importa: quando conseguimos evitar que aquelas 100 pessoas que estavam naquela comunidade terapêutica fiquem sem este apoio e aqueles colaboradores não fiquem sem o seu emprego. Isto orgulha-me muito até porque é uma organização que está connosco desde 2013 e que sempre que precisa de tomar uma decisão nova, abrir um negócio novo, uma área nova, vem ter connosco. Isto faz parte do nosso posicionamento, porque nós criamos uma relação com as organizações numa lógica de "estamos cá para vocês, para vos ajudar, a partir pedra, a discutir, a ajudar no que for preciso, mesmo que haja apenas uma relação informal".