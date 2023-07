Cimpor investe 150 milhões para baixar emissões e aposta no hidrogénio e na captura de CO2

A indústria dos cimentos é das mais poluentes e, como tal, não é de admirar que a Cimpor, uma das grandes cimenteiras nacionais, apareça duas vezes no top 10 da associação Zero, com dois centros de produção entre as instalações mais poluentes do país: o centro de produção de Alhandra aparece em quinto lugar e o centro de produção de Souselas no sétimo lugar neste ranking da associação Zero.



A este prepósito, Paulo Rocha, diretor de Inovação & Sustentabilidade da Cimpor, reconhece que o ranking da Zero “reflete a realidade”, daí a empresa estar a apostar em vários planos com vista à redução da sua pegada carbónica. “Temos em curso planos para investir mais de 150 milhões de euros até 2030 na redução gradual das nossas emissões, produção e consumo de hidrogénio verde, captura de CO2 e aproveitamento do mesmo para a produção de combustíveis neutros ou de baixo carbono”.



O responsável, numa resposta escrita ao Expresso SER, afirma que neste momento a pegada global da atividade de cimento da empresa situa-se em torno dos 700 kgCO2/t-cimento. E como é que se pode baixar este valor? “Temos em marcha um Plano Estratégico de Descarbonização, anunciado em 2020, em que nos comprometemos a reduzir as emissões específicas diretas em cerca de 37% até 2030".



Esta redução de emissões “será feita com o recurso a tecnologias maduras (e.g., combustíveis alternativos e biomassa, matérias-primas alternativas descarbonatadas, eficiência energética, novos cimentos com menor incorporação de clínquer) que estamos a implementar à escala. São projetos cuja implementação já se iniciou e que permitirão aproximar-nos muito desse valor, senão até mesmo ultrapassá-lo, até ao início de 2026. Para ir além desse valor, necessitamos de olhar para tecnologias disruptivas”, tais como “a captura, uso e armazenamento de CO2, dado o peso significativo, cerca de 2/3, das nossas emissões de processo”.



A mais curto prazo, a empresa garante que está a desenvolver produtos com menor pegada ambiental, isto é, “clínqueres com menor incorporação de calcário nas matérias-primas e menor pegada de CO2, cimentos com menor incorporação de clínquer com o recurso a outros tipos de materiais cimentícios (e.g., cinzas de aterro e argilas calcinadas com fíler calcário), betões com menor utilização de ligante e/ou materiais reciclados, e.g., agregados artificiais obtidos a partir de resíduos de construção e demolição, e a explorar de uma forma ativa o fenómeno da (re)carbonatação de betão, i.e., do betão como sumidouro de CO2”.



A mais longo prazo, no pós-2030, e com vista a alcançar a neutralidade carbónica em 2050, Paulo Rocha afirma que a empresa está a estudar a adoção de tecnologias que ainda não se encontram suficientemente desenvolvidas, tais como, “a captura, uso e armazenamento de CO2 -CCUS-, H2 em maior escala e novos tipos de clínquer”.



Sobre a captura de CO2, este responsável defende que é uma solução incontornável para a indústria dos cimentos já que dois terços das emissões da Cimpor “são emissões de processo, isto é, provenientes do processo químico de calcinação do calcário”.



Sobre o hidrogénio, refere que é uma matéria-prima que, além do seu valor energético, se combinada com o CO2 capturado nos fornos, permitirá produzir combustíveis sintéticos e produtos químicos de valor acrescentado. “Embora seja uma aposta de médio e longo-prazo, já estamos a estudar essa vertente com diversos parceiros nacionais e internacionais. Além disso, para a fração do CO2 que não puder ser utilizado, estamos a avaliar o potencial do seu armazenamento geológico em Portugal e, nesse sentido, participámos recentemente em projetos europeus e estamos a avaliar novas possibilidades”.