Há uma nova contabilidade para reportar a sustentabilidade: “Ajuda a mitigar o greenwashing”

Com certeza que já ouviu falar das normas internacionais de contabilidade, mais conhecidas por IFRS (International Financial Reporting Standards) e que são usadas em mais 100 países do mundo, incluindo em Portugal. A organização IFRS Foundation, responsável por estas normas, também criou o International Sustainability Standards Board (ISSB) na COP26, em Glasgow, e este novo organismo acaba de publicar as duas primeiras normas IFRS para o reporte de informação sobre a sustentabilidade.



O objetivo destas duas normas – a IFRS S1 e IFRS S2 – é permitir que as empresas, juntamente com a demonstração de resultados financeiros, passem a divulgar também informação sobre sustentabilidade, sobre o impacto ambiental das suas atividades e sobre riscos climáticos em que incorrem, permitindo aos investidores tomarem decisões mais esclarecidas e informadas do ponto de vista da sustentabilidade e da responsabilidade social.



Estas duas normas vão permitir que várias empresas possam apresentar ao mercado informação padronizada e passível de ser comparável: vou poder dizer que a empresa A é mais sustentável ou emite menos gases poluentes do que a empresa B. Até agora, muitas empresas, sobretudo as cotadas no mercado de capitais, reportavam informação sobre sustentabilidade, mas de forma pouco comparável e verificável.



David Harris, responsável de sustentabilidade do London Stock Exchange Group, diz à Reuters que as novas normas vão trazer mais rigor aos relatórios de sustentabilidade e afirma que hoje em dia, 42% das 4 mil maiores empresas do mundo não divulgam dados sobre as suas emissões de carbono de scope 1 e 2 (emissões que estão dentro do controlo da empresa). As empresas que adiram às novas normas IFRS vão ter de relatar o seu nível de emissão, com certificações por parte de auditores externos.



O presidente do ISSB, Emmanuel Faber, explica que estas normas resultam de uma prolongada auscultação dos mercados e do apelo feito pelo G20, pelo Financial Stability Board e pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) e adianta que as novas regras poderão ser adotadas já na apresentação dos relatórios anuais das empresas a partir de 2024.



Mas será que as empresas portuguesas vão ter de cumprir estas normas? E como é que estas normas vão ser compatibilizadas com aquelas que estão a ser preparadas pela União Europeia? Para responder as estas e a outras dúvidas, fomos ouvir Maria Figueiredo, advogada da CMS Rui Pena & Arnaut, especialista em matérias relativas à sustentabilidade das empresas.



O International Sustainability Standards Board publicou duas normas sobre divulgação de informação ESG. Que normas são estas, e qual é a importância desta publicação?

Uma das questões mais recorrentemente alvo de crítica no que respeita à temática ESG, particularmente em mercados financeiros, é a falta de padronização da informação disponibilizada pelas empresas e utilizada por ratings. Ou seja, devido à inexistência de regulamentação transversal, cada empresa adota de forma voluntária os padrões que melhor lhe assentam, gerando muita dificuldade na comparabilidade da informação disponibilizada e no assegurar da consistência. O que pretende o ISSB com estas duas normas gerais (norma geral de divulgação de informação relativa a sustentabilidade e norma relativa a clima – as Normas) é exatamente assegurar comparabilidade e consistência na informação. Tudo num esforço de tornar estas Normas num padrão adotado no mundo inteiro.



De uma forma sintética, o que é que as normas IFRS S1 e IFRS S2 vão exigir de concreto às empresas?

A IFRS S1 exige que as empresas comuniquem os riscos e oportunidades de sustentabilidade que enfrentam a curto, médio e longo prazo. Em concreto, exige que uma entidade divulgue informações sobre todos os riscos e oportunidades relacionados com a sustentabilidade que se possa razoavelmente esperar que afetem os fluxos de caixa da entidade, o seu acesso ao financiamento ou o custo de capital a curto, médio ou longo prazo (coletivamente referidos como "riscos e oportunidades relacionados com a sustentabilidade que se possa razoavelmente esperar que afetem as perspetivas da entidade"). Os requisitos destinam-se a assegurar que as empresas fornecem aos investidores informações relevantes para a tomada de decisões.



A IFRS S2 estabelece divulgações específicas relacionadas com o clima e foi concebida para ser utilizada com a IFRS S1. Em particular, e para os mesmos critérios da atividade da empresa, esta deve divulgar os riscos relativos ao clima que a possam afetar, nomeadamente no que respeita a riscos físicos e riscos de transição relacionados com o clima, bem como oportunidades.



Muito resumidamente, ambas as Normas exigem a divulgação de modelos de governo societário, estratégia, processos e critérios de medição do desempenho em relação aos riscos e oportunidades identificados.



Estas normas vão ajudar a unificar e facilitar a linguagem das empresas em relação à sustentabilidade?

Sim, porque as IFRS S1 e IFRS S2 baseiam-se e consolidam as recomendações de variadas entidades, como: Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), as normas Sustainability Accounting Standards Board (SASB), o quadro Climate Disclosure Standards Board (CDSB), o Integrated Reporting Framework e as métricas do Fórum Económico Mundial, para simplificar a divulgação de informações sobre sustentabilidade.



A consolidação ajudará as empresas a beneficiarem dos investimentos que já efetuaram na divulgação de informações sobre sustentabilidade, reduzindo simultaneamente a "sopa de letras" de divulgações sobre sustentabilidade. Do mesmo modo, a parceria do ISSB com a Global Reporting Initiative permite que o ISSB desenvolva os seus requisitos de forma a serem interoperáveis com as normas da Global Reporting Initiative (GRI), ajudando a reduzir o ónus de divulgação para as empresas que utilizam as normas do ISSB e da GRI para a elaboração de relatórios. Ou seja, não se criou tudo do zero, partiu-se do que de bom já existia para consolidar e unificar, sendo o objetivo exatamente o de criar uma linguagem comum ou um mínimo denominador comum.



Será possível com estas normas comparar duas empresas e dizer que uma é mais sustentável do que a outra?

O objetivo é assegurar a comparabilidade, sim. Está dependente da adoção generalizada destas Normas e das que se seguem.



Isto pode ajudar a travar o fenómeno do greenwashing ou do socialwashing?

Terá certamente um contributo muito relevante para ajudar a mitigar esses fenómenos de lavagem. Ao tornar a linguagem comparável e uniforme será mais difícil, quanto maior for a adoção a nível mundial das Normas, escolher apenas o que fica “bem na fotografia”.



Para quem não conhece, o que é o ISSB?

Os Trustees da IFRS Foundation anunciaram a formação do International Sustainability Standards Board (ISSB) em 3 de novembro de 2021, na COP26, em Glasgow, na sequência da forte procura do mercado para a sua criação. O ISSB está encarregue da missão de desenvolver - no interesse público - normas que resultarão num padrão mínimo global abrangente e de alta qualidade de divulgações de sustentabilidade centradas nas necessidades dos investidores e dos mercados financeiros.



O ISSB é por isso o “braço” para a questão da sustentabilidade da mesma fundação que pública, através do seu outro “braço” para a contabilidade (IASB), os IFRS, que são o padrão global para divulgação de informação financeira. O Presidente do ISSB é uma cara conhecida do mundo da sustentabilidade, o ex-CEO da Danone, Emmanuel Faber, que a título de curiosidade, foi demitido por ser considerado demasiado apostado em implementar políticas de sustentabilidade.



Estas normas serão de aplicação voluntária? E para as empresas cotadas?

Sim, continuam a ser normas de aplicação voluntária, inclusivamente para as empresas cotadas. O ISSB, e os seus muitos apoiantes, precisam agora de persuadir os legisladores ou as entidades reguladoras a imporem a utilização das normas em todo o mundo, tal como as normas de divulgação de informação financeira IFRS são atualmente exigidos em 144 jurisdições. Um marco importante será a aprovação pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) e pelo Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), que influenciará a forma como as jurisdições nacionais encaram as normas.



Em termos de legislação em Portugal vai ter de mudar alguma coisa para nos adaptarmos a estas normas?

Por enquanto não. Nesta altura parece pouco provável, dado o carácter mais abrangente e exigente dos ESRS (ver resposta abaixo) que tenhamos de o fazer, pois haverá normas mais exigentes da União Europeia, que incluem o cumprimento destas Normas, em princípio.



Como é que estas normas se cruzam com as atuais diretivas de reporte de informação e a futura sobre o dever de diligência?

Para as empresas abrangidas pela CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vai ser necessário utilizar os European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Os ERSR foram atualizados pela Comissão Europeia depois de um primeiro período de consulta pública e estão agora a ser submetidas a um novo período de consulta e serão aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2024.



Por esse motivo, estas Normas na Europa poderão ter menos significado prático – isto porque as entidades que publicam umas e outras têm estado coordenadas e, em princípio, as entidades que cumprem os ERSR no âmbito da CSRD também deverão cumprir os requisitos (menos abrangentes) destas normas do ISSB.



Isto deve-se ao facto de os ESRS, por um lado, terem atualmente um âmbito mais alargado e, por outro, exigirem que as empresas relevantes satisfaçam o chamado critério da dupla materialidade, o que significa que os relatórios devem abordar (i) a materialidade das questões de sustentabilidade para a entidade que os relata - tal como exigido pelas Normas - e (ii) o impacto que a entidade tem no ambiente, nos direitos humanos, nas comunidades, etc. Ou seja, não só o impacto que as questões da sustentabilidade têm no desempenho e risco da empresa, mas também o impacto que a atividade da empresa tem em temas de sustentabilidade no ambiente/clima, sociedade e boas práticas de governo societário ou ética empresarial.