Cimeira na Altice Arena quer juntar 20 mil pessoas para falar sobre sustentabilidade: “O greenwashing e socialwashing são práticas diárias”

A Global Enabling Sustainability Initiative (GeSi) é uma associação empresarial internacional sem fins lucrativos, sediada em Bruxelas, e com escritórios nos EUA e em Singapura e que estuda e incentiva a utilização de tecnologias digitais para um desenvolvimento mais sustentável do planeta: “O digital é fundamental. Vejamos o contributo que a tecnologia digital está a dar à ciência, à educação e à saúde, por exemplo, e, pode e deve dar ao clima e a sustentabilidade do planeta”.



As palavras são de Luís Neves, CEO GeSi e que está a organizar, pelo segundo ano, a cimeira Digital With Purpose Global Summit que vai acontecer na Altice Arena, em Lisboa, onde a organização quer juntar 20 mil pessoas para ouvirem o que têm a dizer mais de 300 oradores nacionais e internacionais de todas as áreas ligadas à sustentabilidade e a tecnologia, think-tanks, representantes de cidades, representantes da ciência e de organismos internacionais.



A cimeira vai acontecer ao longo de três dias, entre 27 e 29 de setembro, e conta com o alto patrocínio do Presidente da República. Numa entrevista por escrito ao Expresso SER, Luís Neves cita um estudo da Accenture Strategy que concluiu que o setor digital pode reduzir as emissões de carbono em 20% até 2030 e gerar, ao mesmo tempo, 11 biliões de dólares em valor económico para as empresas.



O presidente da GeSi afirma que esta cimeira, com forte presença do setor financeiro, também vai permitir às empresas fazer networking. Diz que a grande maioria das empresas, “lamentavelmente, vive de momentos de comunicação. Gastam rios de dinheiro a dizer que fazem o que não fazem. O greenwashing e o socialwashing são praticas diárias. Vivemos num mundo em que o ‘crime compensa’”.



Para quem não conhece, de uma forma muito resumida, o que é a GeSi? Existem desde quando? Quem são os parceiros da organização?

A GeSI é uma Associação Empresarial Internacional sem fins lucrativos, sediada em Bruxelas, e com escritórios nos EUA e em Singapura. Foi fundada por grandes empresas multinacionais da área tecnológica, há 22 anos em Paris, onde teve a sua primeira sede.



Hoje, conta nos seus membros multinacionais provenientes de todos os cantos do globo como a Verizon, ATT, Dell, IBM, T-Mobile US, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Swisscom, NOS, Unipartner, Huawei, ZTE, Telstra, NEC e NTT, TATA Consultancy, só para mencionar alguns. Desde a sua fundação, a GeSI focou o seu trabalho na interseção entre as tecnologias digitais e a sustentabilidade, desenvolvendo estudos que realçam as oportunidades e o contributo social, ambiental e económico do digital para o desenvolvimento sustentável e ferramentas que permitem as empresas responder de forma mais eficiente aos desafios com que estão confrontadas na área da cadeia de fornecedores, direitos humanos, recursos, economia circular, inclusão digital, privacidade e clima, por exemplo.



Conta, atualmente, com mais de 140 membros nos quais se incluem Universidades e organizações empresariais, como a APDC, ETNO, Câmara do Comércio Internacional (ICC), o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), World Oceans Council, World Resources Institute, três organizações das Nações Unidas (UNFCCC, UNEP, UIT), organismos de estandardização, ONG como o CDP e o World Resources Institute.



Em Portugal, a GeSI fechou parcerias com a SEDES, AICEP, BCSD, UNA, entre outros. Tendo em conta que o setor digital e a sustentabilidade são áreas horizontais a toda a atividade económica e social global, a GeSI decidiu alargar o seu âmbito para incluir empresas dos chamados setores verticais: energia, mobilidade, logística, saúde, agricultura, oceanos, educação, PME, cidades, universidades e ciência. A GeSI quer afirmar-se como um espaço de diálogo e interação para todos com o objetivo de acelerar a resposta através do digital aos desafios com que estamos confrontados.



Consegue dar um exemplo concreto do impacto que a vossa organização tem tido nesta tentativa de promover o uso da tecnologia em prol da sustentabilidade? E a nível global, como tem sido este casamento entre tecnologia/digital e sustentabilidade?

A GeSI foi a primeira organização a nível Europeu e Global a estudar os impactos das tecnologias digitais no desenvolvimento sustentável. Desde 2007 que tem desenvolvido estudos com grandes consultores como a Mckinsey, Boston Consulting Group (2012), Accenture Strategy (2015), Carbon Trust (2016), Deloitte (2019), entre outras. Estes estudos SMART2020, SMARTer2020, Smarter2030 e Digital With Purpose mostram ao pormenor o valor do Digital para a Sustentabilidade.



O Estudo SMarter2030, por exemplo, elaborado em 2015 pela Accenture Strategy, concluiu que o setor digital pode reduzir as emissões de carbono em 20% até 2030 e gerar, ao mesmo tempo, 11 biliões de dólares em valor económico para as empresas. Já o estudo elaborado pela Deloitte, em 2019, “Digital With Purpose” – onde se correlacionaram sete tecnologias disruptivas como: infraestrutura digital (5G), internet, cloud, the internet of things (IoT), cognitive, realidade aumentada e blockchain, com os 169 indicadores dos 17 ODS através de mais de 500 estudos de caso – conclui que essas tecnologias podiam impactar de forma positiva 22% dos ODS e reverter a tendência negativa de 23% deles.



A Digital with Purpose Global Summit, que vai acontecer em setembro, é uma conferência que já vai na sua segunda edição. Qual é o balanço que fizeram da edição do ano passado. E qual é a perspetiva para este ano?

A Digital With Purpose Global Summit teve a sua primeira edição a 27 de setembro de 2022, no Altice Arena, onde contou com a participação de 2.000 pessoas, sete palcos de diálogo e intervenção, e onde se realizaram 27 sessões à volta do digital e sustentabilidade. A conferência juntou 140 oradores, na sua grande maioria peritos internacionais das áreas da tecnologia e sustentabilidade. Foi o que chamámos de “colocar a primeira pedra”. O balanço foi extremamente positivo. Organizada sem qualquer apoio institucional ou político, a conferência foi totalmente suportada por membros do GeSI e do Movimento Digital com Propósito.



Este ano, pretendemos que a conferência ganhe uma maior dimensão, com três dias de duração, de 27 a 29 de setembro. Contamos com uma equipa de alto nível, composta por 24 personalidades, que estão a colaborar connosco no desenvolvimento da Agenda e a trabalhar no roadmap de implementação. Este summit focar-se-á em três áreas temáticas: Biodiversidade, coordenada pela prof. Helena Freitas, Educação, coordenada por Pedro Santa Clara e Veerle Vandeweerd – antiga Diretora das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), e Cidades Sustentáveis, coordenada pelo Diretor do Secretariado das Nações Unidas para as questões Climáticas, Massamba Thyoe, e Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, em conjunto com o Covenant of Mayors e ICLEI.



Durante a Cimeira, serão debatidos temas ligados ao digital, nomeadamente o desenvolvimento de soluções para sistemas de saúde e alimentação, finanças sustentáveis, desenvolvimento de soluções para a educação num mundo digital em rápida mudança, o digital ao serviço da transição energética, uma nova geração de serviços na Cloud, fornecimento de soluções sustentáveis para as necessidades humanas, entre outros temas. A nossa ambição é juntar em Lisboa, nesta segunda edição da Cimeira, 20.000 participantes.

“A Global Enabling Sustainability Initiative foi a primeira organização a nível Europeu e Global a estudar os impactos das tecnologias digitais no desenvolvimento sustentável.” Podemos dizer que a Digital with Purpose Global Summit é uma espécie de Web Summit para o setor da sustentabilidade?

O Digital with Purpose (DWP) Global Summit quer ser um evento emblemático para líderes digitais e decisores dos setores público e privado, para acelerar o uso e a aceitação de inovações digitais que beneficiam a sociedade. Atualmente, grande parte da inovação digital concentra-se na otimização de processos e abordagens industriais do velho mundo. Necessitamos de ferramentas, modelos de negócios, novos talentos, competências e colaborações para explorar totalmente a oportunidade do digital – ao mesmo tempo que garantimos fatores cruciais como confiança, equidade, valores e ética e proteção dos dados pessoais dos cidadãos e, acima de tudo, foco no ser humano, - ou seja: a tecnologia ao serviço dos humanos (human centric).



Para libertar todo o potencial da digitalização, devemos ousar olhar além de melhorias nos sistemas atuais e colocar as necessidades humanas e a sustentabilidade global no centro do que fazemos. E devemos também repensar as noções anteriores de sucesso na liderança. Os líderes no século XXI, sejam eles empresários, governantes, ONG e agentes da sociedade civil, devem ser medidos tendo em consideração a forma como servem e melhoram os interesses dos diferentes stakeholders no seu sentido mais amplo possível, incluindo o contexto planetário e a capacidade regenerativa.



Todos temos a obrigação de ter como objetivo central: entregar o planeta as gerações vindouras de forma a garantir que as populações futuras possam prosperar num planeta saudável. Desta forma, sentimos necessidade de um fórum colaborativo – repetido anualmente para nos responsabilizar e verificar o progresso – que possa acelerar ações mensuráveis, ​​que nos levem rapidamente a soluções de alto impacto com um horizonte de tempo imediato.



É suposto sair no final destas conferências algum tipo de documento/roadmap que possa ajudar as empresas nesta transição rumo à sustentabilidade?

Esta é uma cimeira focada na ação, da qual pretendemos sair com o compromisso de acelerar a inovação centrada e ao serviço do ser humano, onde é importante: reconhecer e fazer pleno uso de inovações digitais que podem oferecer soluções sustentáveis ​​compatíveis com um futuro planeta onde 10-11 mil milhões de pessoas possam viver vidas prósperas, e apoiar a criação de projetos dedicados, com foco em soluções transformadoras de baixo carbono.



Um grupo de 24 Peritos de Alto Nível (High Level Advisory Council), nacionais e estrangeiros, liderado por Georg Kell, primeiro Diretor da iniciativa das Nações Unidas “Global Compact” e atualmente Chairman da Arabesque, juntamente com representantes do setor tecnológico privado, setor financeiro, peritos na área da biodiversidade, educação e cidades sustentáveis assumirão a responsabilidade pelo desenvolvimento de um roadmap de ação, que vai ajudar as empresas na transição rumo a sustentabilidade.



Este evento tem uma lógica de networking, onde é possível, por exemplo, procurar investidores para novos projetos na área da tecnologia/sustentabilidade?

Naturalmente. Teremos uma presença significativa do setor financeiro ligado ao financiamento sustentável. Como referi, trata-se de um evento onde a inovação tem de ser vista na perspetiva da sustentabilidade do planeta e não numa perspetiva puramente económica.



O evento deste ano vai ter três palcos: Biodiversidade, Smart and Sustainable Cities e Educação. Porquê a escolha destes temas?

Começo pela biodiversidade que é crucial para o funcionamento da Terra e é essencial protegê-la para o bem-estar humano, qualidade de vida e sobrevivência no planeta. Portanto, é urgente desenvolver estratégias para acelerar a produção de dados e conhecimento sobre a biodiversidade e priorizar a sua conservação. Isso pode ser feito envolvendo as comunidades e aumentando a sua participação em novas formas de governança, reconhecendo os limites planetários.



Por sua vez, a Educação é uma força motriz que impulsiona economias e sociedades, ao mesmo tempo que promove um mundo mais sustentável ambientalmente - nas palavras de Nelson Mandela, "a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo". Uma nova visão dos sistemas educativos, ajustada ao mundo em rápida mudança e à era digital em evolução, deve basear-se nas oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias, bem como nos mais recentes avanços na educação e nas ciências afins, com vista a contribuir para a concretização dos ODS, em particular o ODS da educação – ODS4. Deve garantir que os alunos se tornem resilientes a choques causados ​​por riscos globais e flexíveis para se ajustarem a circunstâncias em mudança por meio de pensamento crítico, adaptabilidade, autoconsciência, aprendizagem reflexiva e colaboração.



Quanto ao tema das Cidades Inteligentes e Sustentáveis, à medida que a humanidade continua a produzir e a testemunhar rápidas mudanças tecnológicas, os objetivos de desenvolvimento sustentável cresceram progressivamente entrelaçados entre si e com a digitalização no caminho para as suas conquistas. Isso é particularmente verdadeiro para cidades e governos locais, que enfrentam pressões de dois gumes para atender às necessidades dos seus residentes, enquanto desempenham um papel fundamental em esforços nacionais mais amplos para mitigar e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Os decisores locais têm uma oportunidade crucial para entender o potencial da transformação digital para fornecer soluções de sustentabilidade que atendam às principais necessidades humanas, e trabalhar nas prioridades de pesquisa e inovação que abordam a crise climática.



Vão ter 300 speakers nacionais e internacionais. Consegue antecipar alguns dos nomes mais conhecidos que vão subir ao palco da Altice Arena?

Vamos contar com oradores nacionais e internacionais de todas as áreas ligadas à sustentabilidade e a tecnologia, think-tanks, representantes de cidades, representantes da ciência, de organismos internacionais, entre outros, de entre os quais destacamos: Prof. Jeffrey Sachs, Universidade de Columbia; Prof. Helena Freitas, Universidade de Coimbra; Verle Vandeweerd, ex-Diretora da UNDP; Pedro Santa Clara, Diretor da Escola 42; Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente Camara Cascais; William Laurance, research professor, James Cook University, Brisbane, Australia; Bruno Oberle, Director IUCN; Thomas Lamanasukas, Vice Secretario Geral da UIT; Declan Kirrane, Founder and Managing Director, ISC Intelligence in Science; Massamba Thyoe, UNFCCC Executive Digital innovation Hub; Erika von Holstein, Managing Director Re-Imagine Europe; Anastasia Amoroso, iCapital; André Aragão de Azevedo, Diretor Digital Development Program Microsoft; Ezster Salomon, Diretora International Parents Association; entre outros.

