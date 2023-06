Portugal já alcançou 20 metas de sustentabilidade da Agenda 2030 das Nações Unidas

O retrato do país feito pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostra que ainda temos um caminho a percorrer para cumprir os objetivos definidos pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esta Agenda 2030, definida em 2015, é composta por 17 ODS e 169 metas, abrangendo preocupações sociais, económicas e ambientais, para as quais todos os países são mobilizados.



Para acompanhar a aplicação destas metas, em março de 2017 foi adotada uma lista de indicadores a monitorizar, compreendendo atualmente 248 indicadores globais. O INE analisou 170 desses 248 indicadores e chegou à conclusão que, na maior parte deles (101), o país regista uma evolução positiva e em 20 já atingimos a meta a que o país se propôs alcançar até 2030.



Comparando os dados mais recentes com os primeiros disponíveis desde 2015, é possível concluir ainda que dos 170 indicadores analisados, 28 apresentam uma evolução desfavorável, em três não se registaram alterações e nos restantes 38 o INE não fez uma avaliação por escassez de dados ou porque eram inconclusivos.



Entre as duas dezenas de indicadores que Portugal já conseguiu chegar à meta, antes da data de 2030 fixada pelas Nações Unidas, estão a taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade infantil. Em 2021, a mortalidade materna por 100 mil nados-vivos era de 20,1 e as taxas de mortalidade infantil (0-4 anos) e neonatal eram de 3,1‰ e 1,7‰, respetivamente.



Outra área onde Portugal sai bem na fotografia é no nível de excelência da qualidade da água para consumo humano, com uma percentagem de 99% de água segura. “A meta de 2030, de 99%, foi atingida em 2021”, assegura o INE. “De modo igualmente favorável, regista-se a diminuição da percentagem de pessoas sem instalações sanitárias apropriadas nos seus lares, bem como a proporção de alojamentos servidos por abastecimento de água, que aumentou”, destaca o relatório.



No ODS 7 (energias renováveis e acessíveis), este estudo atesta que em 2021, a proporção de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto atingiu o valor mais elevado de sempre, nos 34%, tendo aumentado 3,5 pontos percentuais face a 2015. Desta forma, Portugal atingiu a meta de 31% fixada para 2020 no Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2021-2030. Neste capítulo, o INE recorda que Portugal é dependente energeticamente do exterior, já que não possui recursos naturais de origem fóssil, tendo que importar um valor significativo da energia primária que consome. Desta forma, o relatório refere que “são particularmente importantes as medidas e as políticas nacionais que fomentem quer o crescimento da produção de energia proveniente de fontes renováveis, quer a aposta na maior eficiência energética, consumindo-se menos energia para obter o mesmo desempenho da economia em termos produtivos”.



O resultado desta maior aposta nas renováveis já é visível nas emissões de gases com efeito de estufa. Ao nível da ação climática (ODS 13), Portugal conseguiu uma redução de 32,9% em 2020 face a 2005 no total de emissões de gases com efeito de estufa. A meta nacional de 2020 foi ultrapassada (-18% a -23%), mas ainda estamos longe da meta de -45% a -55% até 2030.



Covid e guerra na Ucrânia condicionam ODS



O Instituto Nacional de Estatística avisa que a evolução dos ODS é dinâmica e que o seu desempenho foi afetado pela pandemia da Covid-19 e vai ser afetado negativamente no futuro pela guerra.



Sobre a guerra na Ucrânia, o INE refere que “é expectável que tenha implicações para o cumprimento das metas dos ODS, a nível global, regional e nacional, que deverão ser particularmente acentuadas na Europa. Estas implicações, ainda que não visíveis através dos dados disponíveis à data, serão previsivelmente pronunciadas em indicadores relacionados com os domínios da migração, energia, rendimento e crescimento económico, inflação, desigualdades, entre outros”.



Nos indicadores com evolução menos favorável em Portugal neste período, o INE destaca no ODS 1 (erradicação da pobreza) uma subida significativa de mortes por catástrofes em 2020 precisamente devido à pandemia provocada pela covid-19: de 0,6 em 2015 para 66,5 por 100 mil habitantes em 2020.



O ODS 2 (erradicar a fome) define metas relativas à fome e à adoção de práticas agrícolas sustentáveis que visam, sobretudo, a melhoria das condições de vida nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. No entanto, afirma o INE, que nos países desenvolvidos, “o problema relaciona-se com uma alimentação desadequada às necessidades de uma população cada vez mais sedentária, de que resulta uma proporção crescente de pessoas com excesso de peso e obesidade”.



Em Portugal, a proporção da população residente com mais de 18 anos e com obesidade aumentou de 16,4% em 2014 para 16,9% em 2019. Ainda no ODS 2, merece nota negativa a evolução dos preços da alimentação que disparou em 2020, sendo que este indicador ainda vai deteriorar-se mais no futuro quando as estatísticas incorporarem o efeito que a guerra na Ucrânia teve no preço da alimentação.



No ODS sobre a igualdade de género (5), Portugal também não sai bem na fotografia, e um dos pontos negativos é a menor representação das deputadas representadas no Parlamento que passaram de 89 mulheres na anterior legislatura parlamentar para apenas 85 na atual legislatura. Apesar da evolução favorável, a proporção de mulheres em cargos de chefia em Portugal continua a ser bastante residual e não passa dos 3,1%.



Na política ambiental, um dos calcanhares de Aquiles do país continua a ser o dos resíduos urbanos. O INE contabilizou 4,8 milhões de toneladas de resíduos recolhidos em 2015 (correspondentes a 460 kg per capita), número que aumentou para 5,3 milhões em 2020 (equivalente a 513 kg per capita). As regiões onde se observaram maiores aumentos, acima do crescimento médio do país, foram o Centro e Área Metropolitana de Lisboa (ambas com 11,5%), seguindo-se a região Norte (11,4%) e a Região Autónoma da Madeira (11,2%). O Algarve destaca-se como a região com o menor crescimento (6,8%) nas quantidades de resíduos recolhidos no intervalo em análise.