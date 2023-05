“É estranho que noutros países europeus prestem atenção à sustentabilidade e em Portugal seja só dinheiro, dinheiro e dinheiro”

Começou a carreira na JCDecaux há mais de 20 anos e está em Portugal há dois anos a liderar a filial da empresa. Philippe Infante é diretor-geral da JCDecaux, uma empresa presente em 92 concelhos em Portugal, com 18 mil painéis de publicidade em papel e 498 ecrãs digitais espalhados por várias cidades. O grupo marca presença em 32 centros comerciais, em oito aeroportos e ainda em 16 estações de serviço da Brisa.



O negócio tradicional da JCDecaux passa por construir mobiliário urbano nas cidades, como as paragens de autocarro, em contrapartida da exploração de espaço de publicidade. Mas o negócio tem evoluído para outros segmentos como o das bicicletas e das casas de banho públicas automáticas.



Ao Expresso SER, este responsável revelou os planos do grupo para tornar a atividade mais amiga do ambiente e deixa críticas às câmaras que só olham para os critérios financeiros na altura de lançar os concursos públicos, descurando a sustentabilidade, o design ou os materiais recicláveis. Mas há exceções. É o caso de Sintra e de Almada. Alerta ainda para os negócios ilegais que subsistem neste mercado e afirma que o país precisa “de uma EMEL para a publicidade no exterior”.



De uma forma muito resumida, para quem não conhece, o que é a JCDecaux?

Nós apresentamo-nos como um city provider, ou seja, como fornecedores das cidades e não só como uma empresa de publicidade. O modelo de negócio, inventado por Jean-Claude Decaux em 1964, passava por entender o que é que as autarquias precisavam e nós arranjávamos essas soluções sem custos [em troca de espaço de publicidade]. Ao início eram somente os abrigos e agora são coisas mais sofisticadas como banners automáticos ou as casas de banho automáticas públicas. Basicamente, nós chegamos ao pé do presidente de câmara e perguntamos: do que é que vocês precisam? Dentro do mobiliário urbano, precisam de bancos? De iluminação? De reciclagem? De bicicletas? De abrigos? Nós fornecemos tudo isso gratuitamente em contrapartida de um contrato de longo prazo do domínio público em exclusividade.



Na prática, uma autarquia diz que precisa, por exemplo, de abrigos para paragens de autocarros, vocês fazem o abrigo e ficam com a gestão da publicidade nesse espaço.

Exatamente. Podem ser abrigos, podem ser casas de banho automáticas e podem ser bicicletas. Temos 70 cidades no mundo com bicicletas 100% JCDecaux. Já desenvolvemos programas com mais de 23 mil bicicletas, temos a concessão em Paris das bicicletas e em contrapartida recebemos 2.500 mupis em Paris. Antes, o modelo era somente o abrigo que nós contruíamos e fazíamos a manutenção durante 20 anos, limpar os vidros, limpar os grafites. Agora o modelo é mais abrangente.



Também fazem isso com a Câmara de Lisboa.

Sim, em Lisboa vamos construir 2.000 abrigos e 900 mupis, dos quais 250 são digitais e 125 grandes formatos digitais, e 75 sanitários, parte dos quais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. O município contará ainda com vários equipamentos para comunicação exclusiva institucional: 40 mupis amovíveis, 20 mupis digitais para comunicação institucional e ainda cinco painéis digitais de grande formato (12m2).



É um contrato novo que assinaram com a Câmara?

Sim, é um contrato que nós assinámos no dia 14 de setembro de 2022. E, além de tudo isso, uma das contrapartidas é uma dotação para a Câmara de 8 milhões de euros em cada ano, o que vai tornar a JCDecaux um dos principais contribuintes privados da cidade.



O modelo em que eu vou financiar a construção do abrigo por contrapartida da publicidade já evolui para mais serviços como a reciclagem, as casas de banho públicas automáticas, bicicletas, bancos, tudo o que seja mobiliário urbano, além de uma participação monetária para a câmara. A câmara não investe nada, nós financiamos tudo, e damos uma plataforma de comunicação, ou seja, espaço para a câmara passar a sua mensagem aos munícipes. É um modelo de parceria público-privada.



Depois disso, a exploração da publicidade é feita por vocês.

Para financiar tudo isto a contrapartida é ter a exclusividade de formatos na cidade. Mas mesmo em relação aos mupis, uma das faces fica para a comunicação da Câmara. Mesmo em relação ao mupis digitais, em cada hora de publicidade, vamos dar três minutos para a Câmara de Lisboa.



Este contrato com a Câmara demora quantos anos?

15 anos.



Além do mobiliário urbano, quais são as vossas outras áreas de negócio?

Este modelo de negócio do mobiliário urbano hoje em dia representa 45 a 50% das nossas receitas. Depois temos ainda os transportes, tudo o que tenha a ver com o metro, autocarros e aeroportos. Em Portugal, este segmento é representado sobretudo pelos aeroportos, onde temos uma concessão com a Ana/Vinci, com todos os aeroportos portugueses. Terminou no ano passado o nosso contrato com a Refer, temos um contrato com a IP Patrimónios e temos ainda contratos com a APL (o mobiliário dentro da concessão dos portos de Lisboa). Isto é a parte do transporte.



Depois temos ainda toda a parte de grandes formatos. Por exemplo, uma pessoa que nos alugou o seu terreno, ou a sua parede, ou o seu teto e aqui estamos a falar de 700 contratos em Portugal com proprietários privados. É todo um ecossistema, por isso é que nós não nos apresentamos como uma empresa de publicidade, mas como um city provider. E para as câmaras é um bom negócio; nós pagamos às câmaras três vezes mais do que pagamos aos privados.



Infelizmente ainda há neste setor muita ilegalidade, de pessoas que não pagam taxas e é uma concorrência desleal. Além de não pagarem taxas, é uma poluição visual muito alta. Há uma falta enorme de controlo e de fiscalização no país. Nós precisamos de uma EMEL para a publicidade no exterior, uma companhia que obriga a entrar na legalidade.



Vocês têm atividade no país todo, não é só em Lisboa.

Hoje em dia estamos em 92 concelhos, com mais de 18 mil caras publicitárias, temos 498 ecrãs digitais e estamos ainda presentes em 32 centros comercias, em oito aeroportos, e também temos as estações de serviço da Brisa, temos 15 estações de serviço da Brisa. Em Portugal nós temos 242 trabalhadores.



Os vossos números financeiros em Portugal são públicos?

Não, não são públicos. Posso falar ao nível do grupo. O grupo JCDecaux fechou 2022 com receitas de 3,3 mil milhões de euros, mais 20,8% do que no ano anterior.