A sua empresa é sustentável? Faça aqui o teste

O Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal lançou uma ferramenta que ajuda qualquer empresa a fazer um autodiagnóstico relativamente ao seu grau de maturidade em temas relacionados com o ESG (sigla inglesa para ambiente, responsabilidade social e governança).



“Utilizando a tecnologia e o algoritmo patenteado da C-MORE, o ESG Maturity mede, avalia e monitoriza o desempenho ESG das empresas com base em 20 objetivos ambientais, sociais e de governança, e apresenta recomendações baseadas no setor e na materialidade da empresa”, explica o BCSD Portugal num comunicado enviado ao Expresso SER.



Para que serve esta ferramenta? Os criadores do ESG Maturity explicam que pode ser útil para as empresas fazerem uma autoavaliação e pode servir de cartão de visita para os clientes.



João Wengorovius Meneses, secretário-geral do BCSD Portugal, diz que “têm vindo a ser adotadas diretivas para acelerar a transição das empresas para a sustentabilidade, nomeadamente, a recente diretiva sobre o reporte de informação não financeira, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), e a diretiva do dever de diligência, que exigem às empresas responsabilidades crescentes relativamente aos temas ESG a montante e a jusante das suas cadeias de valor. O BCSD Portugal vai continuar em 2023 a apoiar as suas empresas nos temas ESG através de ferramentas práticas, como esta, ajudando-as a incorporar a sustentabilidade nas suas cadeias de valor”.



Carolina Almeida Cruz, cofundadora e CEO da C-More, explica que o ESG Maturity “traz outra grande vantagem às empresas que decidirem voluntariamente medir o seu progresso em matéria ESG: a facilidade em reportar e em comunicar de forma transparente. E com uma análise reputacional, qualquer negócio melhora os seus níveis de confiança. Porque os riscos de não conformidade são muito menores, o que atrai investimento e traz, naturalmente, vantagem competitiva a estas organizações”.



Que empresas a podem utilizar? Esta ferramenta, que pretende ajudar as empresas a reportar informação não financeira, está disponível para qualquer empresa, independentemente da atividade, setor ou dimensão.



O BCSD e a C-More explicam que esta ferramenta surge no âmbito da iniciativa Carta de Princípios e da Jornada 2030 do BCSD Portugal, que já conta com mais de 185 empresas signatárias. A Jornada 2030 é composta por 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores transversais de âmbito ambiental, social e de governo corporativo (ESG, sigla inglesa), demonstrando a contribuição das empresas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As empresas, nesta jornada, podem ser classificadas numa destas cinco etapas, consoante o seu grau de sustentabilidade: Conhecer, Construir, Comunicar, Consolidar e Coliderar.



Este software “permite a qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, atividade ou setor realizar a autoavaliação do grau de maturidade em sustentabilidade e conhecer o respetivo posicionamento na jornada de sustentabilidade, podendo identificar oportunidades de melhoria e boas práticas que podem implementar. Para as empresas que já são ou se tornem signatárias da Carta de Princípios do BCSD Portugal, a ferramenta possibilita ainda a gestão e monitorização dos indicadores ESG, disponibiliza um Plano de Ação e respetivos toolkits de apoio à execução dessas prioridades e possibilita também a identificação de Objetivos materiais e Metas a atingir”.



Como é que funciona? Aqui neste link as empresas podem encontrar a ferramenta e o primeiro passo é inserir os dados básicos da empresa, como o CAE (Código de Atividade Económica), a dimensão, a geografia e alguns indicadores financeiros. O passo seguinte é preencher um questionário online dividido em quatro categorias: 1) gestão de sustentabilidade, 2) ambiente, 3) social e 4) governança.O Expresso SER fez uma simulação no software com uma empresa fictícia e estas foram algumas questões colocadas pelo ESG Maturity:



Em termos operacionais, existe um responsável, equipa ou departamento dedicado à gestão da sustentabilidade na organização?



A organização conhece a sua cadeia de valor, ou seja, a cadeia de atividades da organização na criação de um produto ou serviço – desde as matérias-primas iniciais até à colocação do produto/serviço no mercado?



A organização conhece o conceito de materialidade?



A organização participa em índices e/ou ratings de sustentabilidade (ex.: DJSI, FSTE4Good, Ethicsphere, CDP, Sustainalytics, EcoVadis, MSCI, Bloomberg Gender-Equality Index)?



A organização monitoriza as emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia (âmbito 2)?



Indique o número de membros da gestão de topo por género.



Depois de responder a estas e outras perguntas do questionário, o programa mostra em que estado de desenvolvimento encontra-se a empresa: despertar, conhecer, construir, comunicar, consolidar ou coliderar. Seguidamente é-lhe apresentada uma matriz de prioridades com um plano de ação para que possa executar.



O BCSD Portugal disponibilizou alguns exemplos ao Expresso SER como este de uma pequena empresa, do setor de consultoria, que está classificada na segunda etapa mais baixa em termos de maturidade (ver imagem em baixo). À frente de cada sugestão de ação, as empresas podem encontrar um toolkit com ferramentas e documentos que a vão ajudar a executar cada uma das tarefas sugeridas rumo a uma maior sustentabilidade.