“Um português bebe 900 cafés por ano: Fábrica do Porto da Nestlé vai ter 100% de embalagens recicláveis”

Foi à beira-rio, num café ao lado do Oceanário de Lisboa, que encontrámos David Rennie, o Head of Nestlé Coffee Brands Group. Ele é o responsável máximo do grupo suíço pelo negócio do café, um grupo que emprega 1.447 trabalhadores em Portugal e 270 mil a nível global. Já conhecia o jornal Expresso e não foi preciso explicar que não éramos um método para preparar o café. Rennie também já foi chairman da Nespresso e é membro da comissão executiva do grupo Nestlé e foi um dos responsáveis pela parceria global com a marca norte-americana Starbucks.



O negócio do café faturou no ano passado 23 mil milhões de francos suíços e representa 25% das receitas do grupo a nível global. Mas, em Portugal, o café tem um peso maior nas vendas do grupo (57%) e é por isso que, nos últimos anos, a empresa tem vindo a investir mais na fábrica do Porto (1,6 milhões em 2022) que, para além das marcas locais como a Buondi, Sical, Tofa e Christina, passou a produzir café torrado das marcas Nescafé e Starbucks.



As alterações climáticas preocupam David Rennie que calcula que 50% das regiões do equador que hoje produzem café poderão vir a deixar de o fazer se os termómetros continuarem a subir. Ao Expresso SER garante que até 2030 “50% da produção de café virá de plantações agrícolas regenerativas”, ou seja, plantações que apostam numa agricultura sustentável, minimizando o uso de fertilizantes. Relata ainda o que o grupo tem feito a nível de sustentabilidade, desde a reciclagem de cápsulas de plástico da Nescafé e da Dolce Gusto para fabrico de mobiliário de jardim, até a utilização das borras de café para a fertilização de plantações de arroz.



A Nestlé está presente em 188 países e tem fábricas em 77 países. Qual é a importância do mercado português para a empresa?

Portugal é um dos nossos mercados mais antigos e este ano vamos celebrar 100 anos da nossa presença em Portugal. É um importante mercado de café para nós, porque, para além das nossas marcas globais, – como a Nescafé, a Nespresso e a Starbucks, – também temos marcas locais como a Buondi e a Sical, ou seja, é um grande portefólio de marcas e é um importante mercado para nós. Não temos na Europa um mercado com um número de marcas globais e marcas locais que funcione tão bem. E também temos em Portugal um bom mix entre o consumo de café em casa e fora de casa.



A Nestlé tem planos para fazer mais investimentos em Portugal?

Temos uma importante fábrica no Porto e, muito recentemente, investimos no aumento de capacidade para produzir café torrado. A fábrica no Porto é para consumo local e também para exportação para muitos mercados à volta do mundo, e não só na Europa. E fazemos lá café torrado para a Starbucks que vai muitas partes do mundo. Por isso, é uma fábrica importante para nós.



Qual é a relação entre a Nestlé e a Starbucks? São duas empresas diferentes, mas têm uma parceria, certo?

Sim, em 2018, a Nestlé e a Starbucks assinaram o que chamámos de Aliança Global do Café que foi um acordo de licença perpétua entre a Starbucks e a Nestlé, e que deu à Nestlé os direitos de todo o negócio de bens de consumo rápido e todo o negócio de café embalado. Nos últimos quatro anos, desde que concluímos esse negócio, acrescentámos ao negócio da Nestlé 1,5 mil milhões de francos suíços de receitas.



As vossas vendas em Portugal em 2022 foram de 677 milhões de euros. Acredita que podem chegar à fasquia dos mil milhões em termos de faturação?

Acredito no potencial do negócio em Portugal para continuar a crescer. Não vou colocar uma data para atingir a marca dos mil milhões de euros, mas este é um negócio que ainda tem muito potencial de crescimento e temos a certeza que ainda não atingimos o pico do nosso negócio em Portugal.



Como é que a inflação está a impactar no vosso negócio? Imagino que também tenham aumentado os preços?

Sim. As pessoas, especialmente em Portugal, mas também a nível global, adoram café e, por isso, é uma categoria muito resiliente. Ou seja, mesmo quando o preço do café fica mais caro, as pessoas não deixam de beber café. E uma das coisas boas do mercado português é que temos marcas e formatos de café com uma grande variedade de preços, desde preços muito razoáveis até alguns cafés muito caros. Dentro do nosso portefólio de marcas, temos alguma coisa para todas as pessoas. A inflação acelerou muito e vimos o preço do café verde subir muito em 2021 e 2022. Há inflação no café, os preços do café aumentaram com certeza, mas graças ao nosso portefólio conseguimos dar ao nosso consumidor a marca certa e a escolha certa.



A Nestlé também tem em Portugal um centro de serviços partilhados, certo?

Sim, ainda ontem estive a visitar o centro, que continua a crescer e a fornecer mais serviços e a empregar mais pessoas. É um serviço financeiro, de contabilidade, mas cada vez mais está também a fazer serviço de marketing e suporte ao marketing para toda a Europa e para o mundo. Em 2020, este centro tinha cerca de 500 pessoas e em 2023 serão quase 600, é um crescimento de 20%.



Quantas pessoas empregam em Portugal?

1.447 trabalhadores em Portugal. A nível global, a empresa emprega 270 mil trabalhadores. São muitas pessoas.

O David é responsável máximo por esta área dos cafés na Nestlé. Culturalmente, os portugueses bebem muito café, como tal imagino que este seja um mercado atrativo para vocês.

Portugal é um mercado muito especial para nós e tem uma combinação única de marcas globais e locais. Seja o Nescafé, o Nespresso ou o Dolce Gusto. Os portugueses gostam muito de cafés: são 3 copos de café por dia, o que dá 900 cafés por ano em Portugal. Os portugueses adoram café e daí o grande potencial para que Portugal continue a ser um grande mercado para nós.



A Nestlé tem vários produtos, desde papas, cereais e até comida para animais. Qual é o peso do café no vosso negócio?

O café representa 25% das nossas vendas globais. Em 2022, o nosso negócio do café fez vendas de 23 mil milhões de francos suíços, ou seja, 25% da empresa é café. E isso faz da Nestlé a maior empresa de café do mundo. Em Portugal, é uma percentagem maior do que os 25%, é de 57%. É um negócio muito importante em Portugal.



Qual é o vosso objetivo em criar marcas locais como a Buondi e a Sical?

Nós não criámos essas marcas, são marcas portuguesas que nós adquirimos e comprámos quer a Buondi, quer a Sical. Comprámos as duas na década de 80 e já na altura eram negócios de sucesso. Comprámos por várias razões. Uma é que estava muito enraizado no hábito local, em Portugal, beber café em lojas de cafés locais e pastelarias. Muitas pessoas em Portugal tomam o seu primeiro copo de café do dia fora de casa, é o hábito. Ao ter estes negócios, temos capacidade de chegar a esses consumidores e ao primeiro café do dia. Comprámos essas duas marcas e continuámos a fazê-las crescer.



Nunca pensaram mudar o nome Buondi e Sical para outras marcas globais como a Nespresso?

Não, nós somos uma empresa de marcas de bens de consumo e as marcas interessam muito aos consumidores portugueses que se identificam com essas marcas. Só uma curiosidade: nós temos uma marca chamada Casa Christina que é sobretudo uma marca regional no Norte e que foi fundada em 1804. Portanto, é uma marca ainda mais antiga do que a Nestlé.

Quais são os grandes desafios que enfrenta atualmente a indústria do café em termos de sustentabilidade?

Existe uma grande ameaça ao futuro do café no longo prazo. Sobre o café que cresce na faixa mais chuvosa do equador, todas as projeções dizem que se não travarmos as mudanças climáticas, até 50% desses países e regiões que produzem café estão em risco de não produzir mais café à medida que as temperaturas sobem e as alterações climáticas impactem nesses agricultores. É uma grande ameaça a médio e longo prazo para o futuro do café. É por isso que nós, enquanto maior empresa do mundo de café, assumimos a responsabilidade de tornar a indústria muito mais sustentável.



A Nestlé está comprometida com a meta da neutralidade carbónica em 2050?

Sim, mas também publicámos targets intermédios porque acreditamos que temos de agir já para conseguir fazer a diferença. Temos dois conjuntos de targets sobre o clima. Um é que nos comprometemos que até 2030, 50% da nossa produção de café virá de plantações agrícolas regenerativas. A outra é que vamos cortar a nossa pegada carbónica para metade até 2030. Estas são as nossas metas internas, porque não podemos imaginar que as coisas vão acontecer em 2050 se não começarmos a agir agora. Portanto, temos objetivos muito claros para o curto e médio prazo. Até 2030, 50% da nossa produção de café virá de plantações agrícolas regenerativas. Em termos práticos, o que é que a Nestlé está a fazer para entregar aos clientes um produto mais sustentável?

Em termos muito imediatos, temos muito trabalho a ser feito a nível do embalamento para garantir que todas as nossas embalagens são recicláveis até 2025. Todos os produtos da Nestlé que nós vendemos, não só no café, vão estar em embalagens recicláveis até 2025. Também estamos a fazer um trabalho para reduzir a quantidade de embalagens físicas que precisamos para os nossos produtos. Estamos igualmente a apostar na reciclagem e Portugal é um bom exemplo disso. Em Portugal temos 400 pontos de reciclagem onde as pessoas podem deixar as suas cápsulas para serem recicladas.



Vocês usam essas cápsulas recicladas para produzir outras cápsulas?

Não, não diretamente. Não é circular, mas nós comprometemo-nos a reutilizar pelo menos 80% desse alumínio e o nosso alumínio é 100% reciclável. Outras coisas que estamos a fazer, e pode-se ver isso em Portugal, é que estamos a reutilizar as cápsulas de plástico da Nescafé e da Dolce Gusto em mobiliário para jardim, artigos para ornamentação ou coisas como o decking. Ou seja, encontrámos um segundo propósito para o plástico de forma que nada disso se perca.



E depois de reciclar as embalagens, o que é que acontece ao café? As borras de café que estão dentro das cápsulas têm sido usadas como fertilizante para campos de arroz. É o que temos feito em Portugal e é que temos feitos nos últimos 13 anos. O arroz depois doamo-lo aos bancos alimentares e projetos de caridade.



Vocês é que são donos das plantações de arroz?

Não, não somos donos, mas fornecemos os fertilizantes e depois damos esse arroz para esses projetos de bancos alimentares e de caridade. Em 13 anos, doámos 900 toneladas de arroz ao Banco Alimentar em Portugal e isto é equivalente a 18,5 milhões de refeições. Se não o usássemos como fertilizante, esse café iria para o lixo.



Outra coisa que começámos a fazer com a Buondi e a Sical: tomamos um café, e que o é que fazem com o café usado? Eles agora estão a recolher esse café, e qualquer pessoa pode agarrar num saco e levar para casa esse café para fertilizar o seu jardim.



É a mesma coisa que ir a um restaurante e levar o saco com restos da comida para o teu cão.

É exatamente isso, nada vai para o lixo. Fazemos isso já em muitos sítios em Portugal.



Vi no vosso site que acabaram de comprar uma empresa de eletricidade solar. Porque é que uma empresa de alimentação anda a comprar empresas de eletricidade?

Usamos imensa eletricidade nas nossas fábricas, e faz sentido que, em locais onde há muito sol, esses painéis sejam usados para fornecer energia às nossas fábricas. Toda a energia que consumimos em Portugal já vem de fontes renováveis. Todas as nossas fábricas em Portugal, todos os nossos centros de distribuição, bem como na sede, todos consumimos energias que vêm de fontes renováveis.

