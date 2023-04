Torres Vedras e Loulé são os municípios com mais boas práticas rumo aos ODS 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os estados-membros das Nações Unidas em 2015, e que entrou oficialmente em vigor em 2016, define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Este ano, estamos a meio do percurso rumo a 2030 e a Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSlocal) fez um balanço do contributo que os municípios estão a dar para que se alcance esses objetivos.



Até ao final do ano passado, esta plataforma, que conta com 88 municípios signatários, já tinha identificado um total de 790 boas práticas municipais e de 699 projetos locais nas diferentes vertentes ODS. As “boas práticas” são desenvolvidas pelas autarquias e correspondem a ações que abrangem todo o município; já os “projetos locais” são promovidos por organizações governamentais e não-governamentais, empresas, cidadãos e outras entidades e são projetos georreferenciáveis no território.



No balanço das 790 boas práticas, Torres Vedras (136), Loulé (87), e Oeiras (80) aparecem destacados como os municípios com maior número de boas práticas identificadas (ver tabela em baixo). A ODSlocal também identifica as autarquias com maior diversidade de boas práticas e no top 3 aparecem Lourinhã, Loulé e Pombal.



Neste exercício, a plataforma apenas contabiliza as boas práticas municipais que cumprem os seguintes critérios: que se encontrem em curso e com atividade no último ano; que tenham uma duração prevista de pelo menos três anos; não são elegíveis eventos que não tenham uma periodicidade regular; têm de ter um impacto concreto (mensurável) e estar alinhadas com as metas dos ODS e, finalmente, que contribuam positivamente para metas de pelo menos três ODS diferentes.



Olhando para os 17 ODS definidos pelas Nações Unidas (ver imagem em baixo), os municípios portugueses, a julgar por esta amostra de 88 autarquias, privilegiam sobretudo, por esta ordem, boas práticas relacionadas com o ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis), com o ODS 4 (educação de qualidade), com o ODS 3 (saúde de qualidade), com o ODS 13 (ação climática) e, finalmente, com o ODS 17 (parcerias para o desenvolvimento sustentável).



E quais são os ODS que merecem menos atenção por parte dos autarcas? De acordo com esta amostra, e a contar do fim, são os ODS 7 (energias renováveis), 2 (erradicar a fome), 5 (igualdade de género), 6 (água limpa e saneamento) e o 14 (proteger a vida marinha).