“IAPMEI deveria ter um balcão de apoio ao investidor sustentável e um selo PME Sustentável”

O Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal é uma organização que reúne 157 empresas a operar em Portugal que, no total, têm vendas equivalentes a 10% do PIB. Em entrevista, João Wengorovius Meneses, secretário-geral do BCSD Portugal, defende que a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) deveria ter um papel mais ativo na capacitação das empresas, sobretudo as PME, que não conseguem acompanhar o ritmo das novidades e das exigências no domínio da sustentabilidade.



A nível da governance, alerta para a chegada da diretiva do “dever de diligência” (due diligence directive), que vai obrigar as empresas a estarem mais atentas aos critérios de ESG (sigla inglesa para ambiente, responsabilidade social e governança) ao longo da cadeia valor e nas compras que fazem aos fornecedores: “Isto já acontece em muitas marcas têxteis e vestuário no norte da Europa que exigem aos nossos fornecedores portugueses garantias de que são sustentáveis para darem garantias aos seus clientes suecos que têm uma boa performance ESG”.



Para quem não conhece, o que é o BCSD Portugal de uma forma muito resumida?

Nós fomos criados em 2001, por um grupo de empresários portugueses que percebeu que o tema da sustentabilidade ia ser decisivo para a competitividade das empresas ao longo deste século. Desde a génese, fazemos parte de uma rede global, chamada World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que foi criada em 1995, com o compromisso da Cimeira da Terra das Nações Unidas que teve lugar no Rio de Janeiro em 1992. Em 1992, as Nações Unidas dizem que as empresas têm de fazer parte da equação das respostas aos desafios da humanidade. Cria-se o WBCSD três anos depois, como interface com o setor privado. As empresas do WBCSD representam cerca de 10% do PIB mundial; tem sede em Genebra, na mesma rua que o World Economic Forum. Portanto, é uma espécie de World Economic Forum para a sustentabilidade. Tem presença e escritórios em muitas partes do mundo, como Tóquio ou Nova Iorque, e presença em 65 países, entre os quais Portugal.



E foi assim que nasceu a BCSD Portugal.

Na viragem do século, os empresários perceberam que a sustentabilidade ia ser um tema decisivo, e também perceberam que a transformação digital ia ser o outro vetor de transformação das sociedades e da economia. Para esse efeito, e para apoiar as empresas nesta transição digital, criaram-se outras associações empresariais como a COTEC. A nossa lógica, mal comparada, é uma lógica semelhante à COTEC: eles para a inovação mais tecnológica, e nós para a inovação ESG.



A transformação digital avançou mais depressa; hoje ninguém pode dizer que está fora do digital. Mas este segundo vetor de sustentabilidade atrasou-se um bocadinho e, por isso, temos prazos muitos curtos. Em muitos aspetos aparecem combinados; por exemplo, em tudo o que são modelos de negócio da economia da partilha, nós temos as apps ao serviço da redução da pegada do sistema económico.



O grande entusiasta da criação do BCSD em Portugal foi o engenheiro Belmiro de Azevedo, e foi o primeiro presidente. Já agora, dos fundadores só está em atividade o Vasco de Mello. Neste momento, 22 anos depois da nossa fundação, representamos 157 empresas, empresas a operar em Portugal, e que representarão em volume de vendas equivalente a 10% do PIB. Por exemplo, do PSI-20 que eram 18 empresas, 15 eram nossos membros, mas temos vindo a diversificar para PME e para startups o nosso portfólio de membros.



Há algum critério para que uma empresa faça parte da vossa associação?

Não há um critério, [as empresas] têm de transformar a cadeia de valor num modelo de negócio mais sustentável. Nós temos uma Carta de Princípios que convertemos numa ferramenta que ajuda as empresas a fazer um “assessment” do grau de maturidade de ESG da sua cadeia de valor e começar a traçar estratégias, aquelas que ainda não o tenham. Não há um due diligence que nós façamos de cumprimento de critérios muito fechados e muito quantificados, mas estamos um pouco a caminhar nesse sentido para acelerarmos a transição, mas numa perspectiva positiva de ajudar as empresas a perceber quais é que são os seus pontos fracos de riscos ambientais e sociais, e ajudá-las a ultrapassar isso.



E o que fazem para ajudar as empresas?

Só para dar um exemplo, nós temos dois projetos: um é o act4nature Portugal e o outro o Pacto de Mobilidade Empresarial que começou em Lisboa, quando Lisboa foi Capital Verde; tinha mais de 100 empresas signatárias. Ora, as empresas para pertencerem a estes pactos e serem signatárias, têm de assumir pelo menos duas medidas de investimento específicas novas e têm de concordar com um conjunto de princípios gerais. É voluntária a adesão, mas aquelas que aderem nós verificamos se estão a cumprir as medidas com que se comprometeram.

“Representamos 157 empresas, empresas a operar em Portugal, e que representarão em volume de vendas equivalente a 10% do PIB.”

No caso do Pacto para a Mobilidade, nós replicamos o projeto para Braga; foi lançado no ano passado em parceira com a Câmara, com a presença do Presidente da República. Nesse caso tínhamos 25 medidas e as empresas tinham de adotar pelo menos duas para serem signatárias. São medidas como: ter uma frota de bicicletas para a mobilidade suave dos trabalhadores, alterar a frota para veículos elétricos, parqueamento especial para veículos partilhados ou elétricos, carregadores nas instalações para quem vai de bicicleta, ou salas equipadas com equipamentos para reuniões a distância para evitar deslocações.



As empresas do Pacto de Mobilidade tinham de fazer parte do BCSD?

Não. Em Lisboa, por exemplo, nós tínhamos 100 signatários e muitos não eram nossos membros. Mas esta é uma forma de tornar prática a sustentabilidade, de tornar real a preocupação. Não fazemos uma auditoria do grau de cumprimento, fazemos mais pela positiva para identificar potencialidades e fragilidades das empresas.



Esta pacto já terminou?

Em Lisboa aconteceu de 2020 a 2022, e avaliámos os impactos e reduzimos as emissões substancialmente por causa dessas medidas. E agora em Braga está a decorrer até ao final deste ano, e ainda nem está a meio.



E o que é o act4nature, muito resumidamente?

O act4nature é um projeto que apoia as empresas a valorizar o capital natural e a biodiversidade, a integrar essas dimensões de sustentabilidade nas suas decisões e modelos de negócios. Foi um projeto que começou em França, com o act4nature Internacional, com 64 multinacionais francesas a bordo, como a Louis Vuitton, a Michelin, a L'Oréal, por aí fora. E nós replicamos para Portugal em 2018. Vamos abrir agora uma quarta vaga de adesões, temos já mais de 50 empresas aderentes. Mas a logica é a mesma, ajudar as empresas com ferramentas práticas, com compromissos tangíveis e incorporar estes temas nas cadeias de valor.



Estes são os dois programas mais importantes do BCSD?

São dois projetos sem dúvida importantes, não sei se serão os mais importantes. Nós apoiamos as empresas através de quatro eixos. Um é o eixo da formação, e vamos lançar agora em junho uma academia em que a Fundação Santander abriu um concurso para a distribuição de 600 bolsas para as PME terem formação connosco. Temos cursos nossos, temos cursos em parceira com a Porto Business School, temos um executive program que já vai na sua quinta edição, temos uma parceira com a Católica Lisbon, portanto temos muitos formatos de formação.



O outro eixo são grupos de trabalho. Temos cinco grupos de trabalho temáticos. Há grupo de trabalho, por exemplo, sobre finanças sustentáveis. Nós temos três sites: temos o nosso institucional e outros dois: o sustainablefinance.pt e o ods.pt. O “sustainablefinance” é sobre finanças sustentáveis e recebeu inclusive um prémio no ano passado da Euronext; e o ods.pt são os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e é o site mais visto e mais consultado em Portugal sobre esse tema.



E qual é o outro eixo?

Temos um outro projeto que é mais holístico, que é esta app que nós lançámos este mês e que permite às empresas medir o grau de maturidade das cadeias de valor, e que foi feita por uma software house portuguesa e a IBM deu apoio. É uma ferramenta prática. Eu tenho defendido muito que o IAPMEI deveria ter um balcão de apoio ao investidor sustentável e deveria ter uma certificação ou um selo PME Sustentável como tem na PME Inovação. Porque ao ritmo que estão a surgir as novidades as empresas não conseguem acompanhar. As linhas de financiamento europeias são neste momento volumosas em termos de financiamento da transição para a sustentabilidade, mas são complexas.



Como é que funciona esta aplicação (app)?

A empresa responde a uma série de questões na app sobre ESG e a partir das respostas às questões a app diz em que estádio é que está e ficamos a saber o grau de maturidade da empresa neste tema da sustentabilidade. Em Portugal, a maior parte das empresas está em fases muito iniciais, a iniciar o percurso.