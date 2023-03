Amorim e Hape venderam 100 mil brinquedos de cortiça num ano e vão lançar novos produtos sustentáveis no Natal

A Korko é uma joint venture criada entre duas empresas que são líderes mundiais nos respetivos setores: a Corticeira Amorim, líder mundial na área dos produtos de cortiça, e a Hape que é uma empresa alemã que vende os seus produtos, sobretudo brinquedos de madeira, em mais de 50 países no mundo. O diretor executivo da Amorim Cork Composites, Carlos Duarte, explicou ao Expresso SER que “a ideia inicial de criar uma empresa de brinquedos de cortiça surgiu em 2020. Dessa joint venture surgiu a nova empresa e marca Korko com o objetivo de explorar o mercado mundial de brinquedos de cortiça. A Korko tem como propósito o desenvolvimento de brinquedos sustentáveis, proporcionando preços acessíveis ao consumidor final”. Além disso, Carlos Duarte afirma que “a vertente educativa é particularmente importante na Korko, pelo que na gama só se encontram brinquedos que promovam o desenvolvimento cognitivo das crianças”. Nesta parceria, a empresa germânica “é responsável pela ideação e design dos produtos e pela colocação do produto no mercado, através dos seus canais de venda” e a Corticeira Amorim faz “o desenvolvimento do produto, prototipagem, industrialização e produção”. E que produtos são estes? Uma das coleções de brinquedos da Korko, produzida pela Amorim Cork Composites, intitula-se building blocks e assenta num conceito de blocos (ver foto) que tem como objetivo promover o desenvolvimento criativo, a aprendizagem lúdica e o treino de habilidades das crianças.

Substituir o plástico nos brinquedos



A Corticeira Amorim realiza atualmente 93% das suas vendas fora de Portugal, emprega cerca de 5 mil trabalhadores e tem usado a cortiça em vários domínios. Desde a indústria aeroespacial ao automóvel, passando pela construção, desporto, energia, design de interiores e, claro está, as rolhas para vinhos e espumantes. A versatilidade da cortiça permitiu agora adaptar este material à indústria dos brinquedos que nos últimos anos tem começado a apostar na transição do plásticos para materiais mais sustentáveis.



Por exemplo, parte do plástico das garrafas que vai parar aos oceanos está a ser recolhida no México pela empresa Mattel, para fabricar as bonecas Barbie. A dinamarquesa Lego também está a produzir as icónicas peças com um composto plástico de base vegetal, processado a partir da cana-de-açúcar.



É nesta indústria dos brinquedos, altamente intensiva no uso de plástico, que a Corticeira Amorim quer introduzir a cortiça. Carlos Duarte refere que a Korko “surge como forma de dar resposta a uma crescente procura por brinquedos naturais e ecológicos, fruto de uma maior preocupação ambiental dos pais e educadores, que pretendem sensibilizar desde cedo os seus filhos para a utilização de materiais mais amigos do ambiente. Ao mesmo tempo, os brinquedos, feitos de materiais naturais como a cortiça, revelam-se mais seguros e duráveis, promovendo também o desenvolvimento criativo das crianças”.



O responsável conclui dizendo que a empresa quer destacar-se no mercado global de brinquedos ecológicos, diferenciando-se pela incorporação da cortiça: “após a entrada no mercado com os building blocks, espera-se que as novas coleções reforcem o posicionamento e imagem de marca da Korko e contribuam para um crescimento importante do negócio, sobretudo nos segmentos de mercado onde a proposta de valor da empresa encontra grande recetividade”.