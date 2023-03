Fundação Champalimaud gasta 8 milhões numa parceria com a Philips para baixar para metade emissões de CO2

“Se o setor da saúde fosse um país, seria o quinto maior poluidor do planeta”. A frase é de João Silveira Botelho, vice-presidente da Fundação Champalimaud, e ajuda a explicar a parceira que a instituição vai assinar esta quinta-feira com a empresa de tecnologia Philips, numa cerimónia que vai contar com a presença do primeiro-ministro. Esta parceria vai permitir reduzir em 50% a pegada carbónica dos equipamentos de imagiologia da Fundação.



Afinal, que parceria é esta? “Consiste na alteração e modificação de todos os aparelhos de radiologia que a Fundação tem da Philips, e que são 95% do total dos aparelhos, de modo a que daqui a cinco anos possamos reduzir a emissão de carbono desses aparelhos em 50% em todo o nosso parque de radiologia. Vamos mudar ou modificar os aparelhos através de novas tecnologias que estamos a desenvolver, em conjunto com a Philips, de modo a que haja uma redução das emissões”, resume João Silveira Botelho, vice-presidente da Fundação.



O responsável da instituição portuguesa, que se dedica a fazer investigação em áreas de ponta, explicou ao Expresso SER que a ideia inicial partiu da Fundação Champalimaud que lançou este desafio à empresa tecnológica, que entretanto anunciou há pouco tempo, no congresso de radiologia em Viena, que vai replicar este modelo em todas as unidades de saúde que usam aparelhos com a sua marca.



E quanto é que vai custar esta parceria? João Silveira Botelho disse que será “à volta de oito milhões de euros, mas em termos de equipamentos anda à volta dos 4,5 milhões. O resto é desenvolvimento tecnológico que é feito entre nós e a Philips que tem a ver com grupos de investigação e gadgets que são introduzidos nos aparelhos”. Assegura que as alterações tecnológicas vão aplicar-se à imagiologia e aos exames de medicina nuclear, como os TAC ou as ressonâncias magnéticas, e garante que estas alterações “não vão alterar em nada a qualidade das máquinas e dos diagnósticos, ou seja, isto não é feito à custa de perder aqui alguma qualidade”.



Nesta parceira, também vai entrar a Deloitte como uma espécie de árbitro. A consultora fez medições à atual pegada carbónica da Fundação e voltará a fazê-lo daqui a cinco anos para certificar que realmente houve uma redução de 50% na libertação de gases com efeito de estufa. E caso não seja atingida a meta, isso terá implicações financeiras a nível do negócio que vai ser firmado esta quinta-feira. “A Deloitte fez as contas todas em relação às emissões de carbono hoje e àquelas que nós pretendemos alcançar daqui a cinco anos. O sucesso ou o insucesso no cumprimento desta meta tem implicações financeiras, ora para nós, ora para a Philips, consoante a responsabilidade de não se atingir essa meta seja de um ou de outro. Essa arbitragem é feita pela Deloitte”.



Se chegarem ao final dos cinco anos e não atingirem a meta de redução dos 50%, a Fundação Champalimaud paga menos 2 milhões de euros à Philips caso a responsabilidade tenha sido das máquinas da empresa de tecnologias. Se a culpa for da Fundação, por exemplo, devido ao mau uso das máquinas, a Fundação pagará a totalidade do valor devido à Philips.