"Empresas com trabalhadores na administração tiveram mais equilíbrio nos resultados"

“A participação de representantes dos trabalhadores nos trabalhos do conselho de administração é um caso especial alemão?” Esta é uma das perguntas a que o livro se propõe a responder, e a resposta é esta: “De forma alguma! Em 18 dos 27 estados-membros da União Europeia, os trabalhadores têm o direito de eleger ou nomear parte dos membros do conselho de supervisão ou de administração”.

O segundo lançamento do livro aconteceu na semana passada, na Universidade de Coimbra, e a apresentação foi feita por Paulo Mota Pinto, João Nuno Calvão da Silva e Eurico Brilhante Dias, atual líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Aliás, o livro começa por recordar que os programas de Governo do PS para as eleições de 2019 e 2022 apontavam no sentido de “estabelecer mecanismos de representação das comissões de trabalhadores nas administrações das empresas cotadas em bolsa e das maiores empresas”.

Uma prática que ainda não é muito comum em Portugal. Em conversa com o Expresso SER, Rui Moreira de Carvalho defende que ter trabalhadores no board é algo muito comum em empresas de origem francesa ou alemã que estão presentes em Portugal, mas ainda é pouco habitual nas empresas portuguesas. Diz que os “próprios sindicatos é que não querem”.

O autor do livro, atual quadro da Caixa Geral de Depósitos (CGD), também é muito crítico sobre o papel desempenhado pelos administradores não executivos e recorda uma frase famosa de um administrador não executivo do Banco Espírito Santo que, numa entrevista, disse que “em seis anos nunca abri a boca, entrava mudo e saía calado”. O economista desabafa: “Esta ainda é a regra que temos em Portugal”.

Rui Moreira de Carvalho é economista e doutorado em gestão, professor universitário nesta área de corporate governance e passou por várias empresas até chegar à CGD com quem teve uma disputa laboral que foi parar a tribunal e que também serviu de inspiração ao livro “Deveres de Corporate Governance – Representação de partes interessadas no Conselho de Administração”. Pelo meio ainda foi presidente do Conselho Fiscal da SAD do Sporting.



Como é que foi parar à área de corporate governance?

A minha ligação ao corporate governance começa há muitos anos, de trabalhar, quer como administrador, quer mais tarde como apoio ao conselho de administração ainda no tempo do I.P.E. – Investimentos e Participações Empresariais e de ser administrador da Generg. Depois em Moçambique, como delegado da CGI e no Brasil como vice-presidente da Prolagos, que era uma participada da Águas de Portugal. Tudo isto foi uma escola. Depois, quando voltei da EGF – Empresa Geral de Fomento, ainda fiquei três anos como assessor do conselho de administração e, mais tarde, em 2008, a convite do Eng. Faria de Oliveira, venho então para a CGD.

A CGD cujo modelo de governance também deu muito que falar nessa altura.

Na altura, a Caixa ainda só tinha o modelo normal que era a comissão executiva. Depois, com o problema global na governance em 2008, houve uma alteração do modelo da CGD já em 2010, quando o Eng. Faria de Oliveira passa para presidente do conselho de administração e cria-se os não executivos que eram três administradores: o prof. Eduardo Paz Ferreira, o prof. Álvaro Nascimento, – que mais tarde vem a ser presidente do conselho de administração, – e o doutor Pedro Rebelo de Sousa. Nessa altura eu estava no Gabinete de Estudos. Chamaram-me para dar apoio ao conselho de administração. Acompanhei toda aquela génese no início, até a intervenção em 2011/12 com a troika do Joint Supervisory Teams do BCE com um conjunto de reuniões, procedimentos, processos muito intrusivos, mas que foram muito importantes porque obrigou a algo a que não estávamos habituados, que era criar disciplina.

Estas alterações na CGD serviram de inspiração ao livro?

Foi essa experiência e depois as aulas que dou no Iscte, nomeadamente com o professor Gomes Mota, sobre governance e umas que dei com a Filomena Oliveira aos membros dos corpos sociais das caixas agrícolas.

Nessa altura também tive um problema aqui na CGD, que não é publico, mas entenderam que eu devia deixar de dar o apoio ao conselho de administração, o que é perfeitamente normal na lógica da mobilidade. Só que no final desse ano foi-me cortado o sistema informático e depois mudei de funções, puseram-me na função de técnico e baixaram-me para metade o salário. Pus a Caixa em tribunal em janeiro de 2020 e fiz as démarches normais e escrevi cartas que não tiveram respostas. Depois, em janeiro, fiz uma denúncia de assédio e em fevereiro fiz uma denúncia à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). A ACT fez em maio do ano seguinte uma contraordenação à CGD por assédio e a Caixa entretanto contestou. Depois, em março de 2022, voltam a dar-me funções de diretor e pagaram-me com retroativos.

Voltando novamente ao livro, este seu caso pessoal também serviu de inspiração?

Sim. Fiz uma denúncia na Caixa e a denúncia nunca andou para a frente. Perguntava-me: “que instrumentos é que havia dentro de uma empresa para fazer chegar a tua voz ao conselho de administração?” E foi essa procura que também me fez escrever o livro. É o oitavo livro que escrevo. Perguntava porque é que em dois anos e meio não havia evolução no meu processo? Não tive uma resposta interna e isso obrigou-me a ir para tribunal. Na procura de respostas para este processo pessoal, fui investigando sobre este tema de corporate governance.

E qual é o objetivo do livro?

Quis responder à pergunta: qual é a função da corporate governance? A parte de governance é sobretudo a parte de apoio à monitorização da gestão, integrando todas as partes interessadas na empresa. Com o tempo, com a criação das corporações e das sociedades anónimas, cria-se um distanciamento entre a responsabilização do investidor/empresário e a do gestor. E aí é que aparece o corporate governance. Para isso, tem de haver instituições, tem de haver políticas e tem de haver separação de poderes: entre o que é a autoridade e o que é o poder.

Qual é a diferença?

Autoridade é aquele que vê se as regras estão a ser instituídas, é a chamada eficácia. O poder é aquele que torna eficiente a máquina. Por exemplo, tu fazes uma viagem Porto-Lisboa numa hora e meia. Vais a mais de 200 quilómetros/hora. Tu és eficiente ou eficaz? És eficiente porque fizeste a viagem num curto intervalo de tempo. Mas não és eficaz, porque não consegues fazer a mesma viagem durante um ano inteiro, porque mais tarde ou mais cedo vais ter um acidente ou vais ser multado. És um tipo esperto porque fazes a viagem rápida, mas no longo prazo isso vai ter consequências. Isto é o chamado bem da empresa. E a governance aparece para o bem da empresa.

E a que a conclusões é que chega no livro?

O objetivo global do livro é ver, em termos globais, como é que é feita a governance. A conclusão é que as empresas não dependem tanto dos seus códigos, dependem dos seus valores. Apresentamos no livro modelos diferentes: o modelo anglo-saxónico, em que o domínio vem da escola de Chicago, onde tens o bem da empresa, o lucro, e o lucro é reinvestido e com isso vem o crescimento. Observou-se que não é bem assim, há os que ganham pouco e há os outros que ganham muitíssimo. Este modelo contrapõe-se com o modelo europeu, do continente, em que tens maior conservadorismo, e maior conservadorismo também do trabalhador.

Qual é o melhor modelo do governance?

Os modelos, no fundo, são as pessoas. Não há nenhum que prove que é melhor do que o outro.

“A maior parte dos administradores não executivos, estar lá ou acolá era o mesmo. Porque não têm experiência, não sabem do assunto.”

No corporate governance, os administradores não executivos têm um papel determinante.

Há uma frase famosa do processo Espírito Santo, de um tal de Nuno Godinho de Matos, que era administrador não executivo do Banco Espírito Santo. Não o citei no livro, mas numa tese que acabei de orientar um aluno recordou-a. Foi numa entrevista ao jornal i que ele disse esta frase: “Em seis anos nunca abri a boca, entrava mudo e saía calado. Bem como todos os restantes administradores. Os administradores não executivos são verdadeiros verbos de encher. É óbvio que os administradores não executivos são um detalhe, um acessório”. Esta ainda é a regra que temos em Portugal.

Esse caso do BES não é caso único?

Se fores ver o processo que está a acontecer com a TAP, a questão toda da administração que foi indemnizada, onde é que está o papel da governance aí? Nesse processo, alguém ouviu falar dos administradores não executivos? Alguém se recorda de quem é presidente do conselho de administração da TAP?

Portanto, isso passa-se na banca e também nas empresas.

Na banca, apesar de tudo, é diferente. A banca é mais intrusiva. Porque mexe numa perspectiva que é o dinheiro de todos que é gerido pelos banqueiros. O dinheiro não é nosso e temos também supervisores mais afinados. Repara a quantidade de administradores que são obrigados a sair por causa do fit and proper.

Em Portugal, os não executivos não estão a desempenhar bem o seu papel?

A maior parte dos administradores não executivos, estar lá ou acolá era o mesmo. Porque não têm experiência, não sabem do assunto. O se pede aos não executivos são quatro coisas essenciais: o bom senso, a independência, os valores e a experiência. É evidente que há assuntos que não dominamos, mas temos de saber ler os números. A pessoa pode até não ter a percepção de números, da demonstração de resultados, mas tem de saber alguma coisa, por exemplo, de cibersegurança, ou seja, tem de ter algum valor a acrescentar. A maior parte deles nem sabem ao que vão.

O Rui também esteve envolvido no desporto. O Governo já disse que vai obrigar os gestores das SAD a provar a sua idoneidade.

Fui presidente do Conselho Fiscal da SAD do Sporting no tempo do Bruno de Carvalho. Nessa altura, pedi reuniões com a CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e fizemos três reuniões. Já tínhamos indícios que ia haver conflitos, como viria a acontecer com o Bruno de Carvalho e com o acionista angolano. Já era público que aquilo não ia correr bem ao nível de governance. E o Conselho Fiscal alertou o supervisor e perguntou: “Como é que vocês podem intervir?” E eles responderam: "Não, o problema é vosso". Ou seja, por muito que façam regras, que se façam normas, acabamos por não as cumprir.

“A cogestão é as partes interessadas fazerem parte do conselho de administração. Os holandeses vão mais longe: um terço são administradores da sociedade civil.”

O livro também tem dois ensaios que não são seus.

Convidei duas ilustres personagens, o professor António Monteiro Fernandes, que é o pai do Código do Trabalho, talvez a pessoa que mais escreveu sobre Código de Trabalho em Portugal, que faz um ensaio sobre a responsabilidade social das empresas. E fui buscar o Pedro Rebelo de Sousa que é o fundador do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) e ele vai buscar um aspeto particular, que eu investiguei, que é a representação dos trabalhadores no conselho de administração.

Não há muitos casos em Portugal.

Ouve-se falar pouco. Mas sabe que isso está na nossa Constituição? É o artigo 54º [Constituem direitos das comissões de trabalhadores: f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais de empresas pertencentes ao Estado ou a outras entidades públicas, nos termos da lei].

E nós não o aplicamos, porquê? Porque as comissões de trabalhadores não fazem eleger, porque os sindicatos não estão muito a fim disso, é incrível. Os próprios sindicatos é que não querem. Porque entendem que o lugar da negociação não é a empresa, o board, mas sim a Concertação Social. Isso é perverter a função do representante das partes interessadas, os chamados stakeholders. É nesse âmbito que o Pedro [Rebelo de Sousa] vai buscar o exemplo da Alemanha e do Japão que, no fim da Grande Guerra, tendo em conta a inexistência de recursos económicos, tinham recursos humanos. Então colocaram os trabalhadores no próprio conselho de administração como parte interessada da empresa, do chamado bem da empresa. Observou-se, por exemplo, na crise de 2008-2010, que as empresas que tinham representantes de trabalhadores tiveram mais equilíbrio nos seus resultados.

Em Portugal, temos o caso recente da TAP que elegeu um representante dos trabalhadores para a administração.

A TAP é um exemplo que falta saber se é um bom exemplo. Não sei até que ponto ele sabe qual é que é o seu objetivo, porque ninguém ouviu falar nele.

Onde é que há mais? Há nas empresas de capital estrangeiro, de capital alemão e francês. Por exemplo, na Siemens, na Autoeuropa, no BNP Paribas em Portugal. Nestas empresas há estabilidade, nunca ouviste falar de uma greve. Na Autoeuropa encontraram boas soluções; por exemplo, em vez de despedir pessoas, acordaram reduzir os salários de todos eles. Quando acabou a crise, foi reposto o salário.

A Ordem dos Economistas vai fazer uma conferência precisamente para discutir este tema da representação das partes interessadas no board. Dois terços da Europa faz isto. A norte de França, a Europa quase toda faz isso. Os alemães e austríacos logo a seguir à Grande Guerra. Nos anos 60 e 70 começaram os nórdicos e tem vindo a descer.

É o que chama no livro de cogestão.

A cogestão é as partes interessadas fazerem parte do conselho de administração. Os holandeses vão mais longe, um terço são administradores da sociedade civil.

A própria Theresa May fez o Livro Verde para a Competitividade em 2016 sobre a chamada empregabilidade. E ela pergunta: o que é que é a empregabilidade? Empregabilidade não é apenas o emprego, é o que eles chamam do bom emprego. É o entusiasmo e a preparação estratégica para o teu futuro.