CTT querem alcançar a paridade de género na gestão de topo e intermédia em três anos

A empresa, que já tem mais de 500 anos de vida, colocou a sustentabilidade no centro da sua agenda e hoje tem como lema ser “faster, better and greener”. A diretora de sustentabilidade explicou ao Expresso SER a estratégia dos Correios para os três eixos do ESG (sigla inglesa para ambiente, responsabilidade social e governança): “Procuramos incorporar a sustentabilidade em tudo o que fazemos, com um forte compromisso ambiental como já foi referido e está espelhado no nosso plano de descarbonização, mas mantendo sempre o foco nas nossas pessoas e na criação de um impacto positivo nas comunidades”.



Em relação ao ambiente (o “E” da sigla ESG), o objetivo é chegar ao final da década com todos os veículos de distribuição de cartas e encomendas eletrificados: “Temos como principal objetivo para a próxima década atingir um balanço carbónico zero em termos líquidos (net-zero) até 2030, com 50% de veículos ‘verdes’ na última-milha até 2025 e 100% até 2030”. Neste capítulo, Maria Rebelo afirma que a empresa tem vindo a ser reconhecida a nível do combate às alterações climáticas, nomeadamente nos índices “CDP - Carbon Disclosure Project e no Sustainability Measurement and Management System (SMMS) do IPC - International Post Corporation”.



A nível da governança (o “g” do ESG), os CTT pretendem introduzir incentivos específicos ligados a objetivos ESG para 50% da gestão de topo e média até 2030, ”para continuar a aumentar o envolvimento das pessoas na cultura e objetivos estratégicos da empresa”.



E, finalmente, a nível social (o “s” do ESG), a diretora de sustentabilidade revela que a empresa pretende “assegurar a paridade de género na gestão de topo e intermédia até 2025 e ambicionamos ser um dos principais empregadores em Portugal alavancando uma cultura centrada nas pessoas e no seu bem-estar”. Hoje em dia, os Correios têm 12.097 colaboradores: 4.018 mulheres e 8.079 homens.



A nível do conselho de administração, o board dos CTT é atualmente compostos por 14 membros: nove homens e cinco mulheres. Os executivos são todos homens.



Para atingir a meta de paridade de género a nível das chefias, a empresa refere que tem em curso ações para “flexibilizar o trabalho nas funções que o permitem, implementar modelos de trabalho que permitem uma maior conciliação da vida familiar e profissional, bem como investir em formações nos temas de conciliação, igualdade e diversidade”. A este propósito, recorda que recebeu recentemente a certificação de Empresa Familiarmente Responsável, “uma distinção que visa reconhecer as empresas que promovem a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, contribuindo para uma melhor produtividade e para a promoção da saúde mental dos colaboradores”.



A empresa refere que, desde 2017, apresenta e implementa o seu Plano para a Igualdade, conforme as diretrizes da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. E o plano para 2023 traz duas novidades: “um diagnóstico aprofundado das diferenças de género, nomeadamente nas questões de acesso a lugares de liderança, e a sua evolução ao longo dos últimos quatro anos; e um trabalho de análise retroativa, que determinou que medidas apresentadas em planos passados merecem um acompanhamento para assegurar a sua implementação continuada”.



Maria Rebelo revela ainda que a empresa se comprometeu “a assegurar que 1% do EBIT recorrente (resultados operacionais antes de jutos e impostos) seja investido em programas de impacto social até 2025”, e dá como exemplo o projeto de mentoria da EPIS – Empresários pela Inclusão Social que os CTT apadrinham desde 2014, no qual mentores e explicadores voluntários apoiam jovens em risco de insucesso escolar.

Economia circular: converter máscaras em tabuleiros



A aposta na economia circular é outro dos focos da empresa neste caminho rumo à descarbonização. A responsável máxima pelo departamento de sustentabilidade avança que, no ano passado, “55% da oferta de correio, expresso e encomendas já incorpora materiais reciclados”.



Um dos projetos neste campo da economia circular é o da reconversão de máscaras sanitárias inutilizadas em materiais novos, um projeto implementado em parceria com a spinoff portuguesa da Universidade do Minho, To-Be-Green. “Da reciclagem das máscaras usadas resultaram, em primeira mão, objetos decorativos, como enfeites de Natal, que foram entregues a colaboradores dos CTT e também vendidos nas nossas lojas. Atualmente, estamos a incorporar o polímero resultante do processamento de resíduos de plástico dos CTT na produção de tabuleiros utilizados nas áreas operacionais de tratamento de objetos de correio, expresso e encomendas. Neste momento, os CTT operam já com 13 mil unidades de tabuleiros produzidos com material reciclado”.



Em termos de novos projetos externos à empresa para amenizar a pegada carbónica, os CTT dizem que a cada dois anos apoiam dois projetos de compensação carbónica, um nacional e outro no estrangeiro, que tenham um impacto positivo a nível ambiental e também social. Em 2022, os projetos eleitos diziam respeito a iniciativas de conservação de organismos fluviais em Portugal e de reflorestação na Amazónia.