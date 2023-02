CTT já têm 500 carros elétricos e querem chegar a 2025 com metade da frota eletrificada

As origens dos CTT - Correios de Portugal remontam a 1520, na altura da monarquia, em que as deslocações e a entrega do correio eram feitas a pé, a cavalo ou de carruagem. Mais de 500 anos volvidos, as cartas chegam a nossa casa de automóvel e de motos, mas a empresa prepara-se para dar mais um passo rumo ao futuro: eletrificar a totalidade da frota de distribuição de correio.



Tudo começa em 1997 quando os CTT participaram num projeto piloto da Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes da então Comunidade Europeia. Foi nessa altura, través do programa Electric Vehicles Delivery in Postal Services, que chegaram à empresa os primeiros quatro Citroen Berlingo (ver foto em baixo) que circulavam na altura em Évora e Aveiro. Hoje já são 500 os veículos elétricos a distribuir as cartas e as encomendas e a empresa quer chegar ao final da década com 100% da frota movida a eletricidade.



“Há duas décadas começámos a procurar soluções menos poluentes que respondessem às necessidades da nossa atividade e, desde então, temos vindo a testar diferentes modelos de veículos elétricos ao longo dos anos e a incorporar este tipo de motorização”, explica ao Expresso SER Maria Rebelo, diretora de sustentabilidade dos CTT. Revela que a empresa vai “acelerar esta trajetória de descarbonização” e que tem como meta “a eletrificação de 100% da nossa frota de última milha até 2030 e atingir já os 50% de veículos ‘verdes’ para este segmento da frota em 2025”.



A maior aceleração na eletrificação aconteceu no ano passado, tendo a frota de veículos elétricos registado um aumento de 90%, com a integração de mais de 70 carrinhas Peugeot e-Expert e com a aquisição de 160 Citroen AMI. “Desta forma, podemos orgulhar de ter já cerca de 500 veículos elétricos a percorrer as ruas de Portugal e de, no ano passado, termos inaugurado cinco Centros de Entrega 100% elétricos no País cujas entregas são totalmente garantidas com este tipo de veículo”. Estes centros sem emissões poluentes estão localizados em Arroios, Junqueira, Cascais e nas ilhas de Porto Santo e Graciosa.



Os 500 elétricos representam cerca de 13% da frota atual dos CTT que, no final de 2021, era composta por 3.964 veículos.



A aposta nos carros elétricos para levar as cartas e as encomendas visam reduzir a pegada carbónica da empresa. Segundo números que constam do relatório de sustentabilidade dos CTT, “considerando as emissões de carbono diretas (scope 1) e as indiretas (scope 2), em 2018, a cada objeto postal transportado correspondeu uma emissão carbónica de 14,2 g de CO2”.



Além dos 500 veículos elétricos, que fazem dos CTT a maior frota do setor logístico em Portugal, a empresa também tem estado a apostar na energia renovável para alimentar o seu parque automóvel. “Assinámos em outubro passado uma parceria estratégia com a EDP para a instalação de centrais de produção de energia solar em mais de 40 localizações dos CTT, de norte a sul do País. Utilizamos esta energia e depois o excedente é vendido pela EDP às comunidades envolventes, a preços reduzidos, criando bairros solares”, explica Maria Rebelo.

“Temos uma oferta 100% ‘verde’ para clientes empresariais”



Apesar do impacto que a atividade de distribuição de correio tem na emissão de gases com efeito de estufa, a empresa, no seu relatório de sustentabilidade, afirma que a sua contribuição para o PIB nacional (VAB/PIB) foi de 2‰, acima da contribuição que tem para as emissões globais de gases com efeito de estufa a nível nacional, de 0,3‰.



Mas o objetivo é reduzir ainda mais esta pegada e é por isso que, além da eletrificação da frota, os CTT têm vindo a apostar em produtos mais sustentáveis. A diretora de sustentabilidade diz que “esta preocupação é relevante para ir ao encontro das expetativas dos nossos clientes que, mais do que consumidores, se apresentam como cidadãos cada vez mais exigentes e responsáveis e que usam os seus hábitos de consumo para viver de acordo com os seus valores”.



Neste segmento, a empresa tem disponível o “Correio Verde” produzido com papel e cartão reciclados e ainda tintas de impressão menos poluentes. “Temos também uma oferta de serviço de entregas 100% ‘verde’ para clientes empresariais, em que a distribuição é feita exclusivamente com veículos elétricos nos códigos postais contratualizados para algumas zonas do país”, revela Maria Rebelo. Durante a pandemia, a empresa também lançou a embalagem CTT Eco reutilizável, “construída para o segmento do e-commerce e que tem o potencial de poder ser usada até 50 ciclos de envio na entrega de encomendas”.



A diretora de sustentabilidade faz ainda referência aos cacifos Locky, “uma oferta menos poluente, uma vez que um só cacifo permite a receção de várias encomendas, fazendo com que a distribuição final tenha um efeito consolidador que diminui a dispersão de veículos de entrega em ambiente urbano. Neste momento, são já mais de 500 os cacifos Locky que podem ser encontrados de norte a sul do País”.



A gestora cita ainda o e-Commerce Report 2022, apresentado recentemente pelos CTT, onde se lê que a “adoção de iniciativas concretas no domínio da sustentabilidade é já uma realidade para 75% dos e-buyers em Portugal”. Do lado dos CTT, as iniciativas para responder a estes clientes “vão desde a atenção ao packaging dos produtos, à pegada carbónica associada à entrega, à natureza dos próprios produtos que se compram online, com a preocupação dos critérios ambientais e sociais com que os mesmos são produzidos a estar cada vez mais presente".