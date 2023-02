“O ESG não é para gastar dinheiro, é para ganhar dinheiro”

O Center for Responsible Business & Leadership (CRB) faz parte da Católica Lisbon, que é a escola de economia e gestão dentro da Universidade Católica Portuguesa. É uma espécie de braço armado da Universidade para a área de “responsible business led by responsible leaders”, ou seja, negócios responsáveis liderados por gestores responsáveis. Foi há quatro anos que o Dean da Católica Lisbon, Filipe Santos, desafiou Nuno Moreira da Cruz a criar o CRB, que hoje conta com uma equipa de dez pessoas dedicadas exclusivamente a estes temas relacionados com a sustentabilidade e liderança responsável.



O diretor executivo do CRB disse ao Expresso SER que desde a criação do centro andam a bater às portas do mundo corporativo a “pregar” a consciência de que o mundo mudou: “É evidente que sem lucros não há preocupações sociais e ambientais, isto temos de ter todos muito claro. Agora, o que é verdade é que sem preocupações sociais e ambientais cada vez vai haver menos lucros. Portanto, esta consciência que o mundo mudou é que nós pregamos”. Nota que as empresas estão agora mais sensíveis a estes temas: “há quatro anos andávamos a empurrar portas fechadas no mercado português, mas hoje em dia as portas já estão entreabertas. Notamos uma diferença enorme nestes quatro anos que andámos a pregar, no princípio no deserto e agora cada vez menos no deserto”.



E o que é que Nuno e a sua equipa andam a pregar junto das empresas? “Temos quatro áreas de atuação. A primeira é tentar que o mundo corporativo entenda que está ali um business case for action, ou seja, isto não é para gastar dinheiro, é para ganhar dinheiro. Temos de ter consciência que não há sobrevivência no futuro se estes temas todos não forem tratados com rigor e com a monitorização que são necessários”, afirma.

A segunda área de atuação do centro passa pela “liderança responsável”, tendo o CRB publicado um estudo sobre este tema em novembro. “A primeira parte do estudo foi dizer: ‘isto é o líder responsável’. A segunda parte será muito mais desafiante que é perguntar: ‘Uma organização, com uma liderança responsável produz, de facto, melhores resultados financeiros?’. É isto que vamos fazer ao longo de 2023”.



A terceira área de atuação do CRB “é incontornável hoje em dia no mundo corporativo, que é entender qual o propósito” e, finalmente, o centro dedica-se à temática dos ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável).



Os ODS da Efacec e o propósito da VdA



Para ajudar as empresas a atingir estes propósitos, o Center for Responsible Business & Leadership aposta em quatro eixos: educação, investigação, eventos e consultoria. O diretor do CRB explica que consultoria não é o core business, “mas a verdade é que, com o conhecimento que vamos adquirindo, de vez em quando batem-nos à porta para ajudarmos algumas empresas a fazer algumas coisas destas”.



“Um dos projetos que fizemos foi o projeto de purpose para a Vieira de Almeida (VdA), fizemos os ODS com a Efacec, e este ano vamos arrancar com mais dois ou três. Acompanhámos a Efacec durante 8 meses naquilo que foi a implementação dos ODS”, explica Filipa Pires de Almeida, deputy director do CRB. A Efacec e a BP são dois dos patrocinadores deste centro da Católica.



Qualquer empresa pode pedir uma consultoria ao CRB? “Sim, com uma vantagem e uma desvantagem face às McKinseys deste mundo: somos muito mais baratos, mas levamos muito mais tempo, porque não temos os recursos que eles têm. Se as empresas tiverem tempo, que nos venham bater à porta, nós estamos cá para isso. Mas, deste que seja um destes quatro, – business case for action, purpose, liderança responsável ou ODS, – nós conseguimos ajudar nestes projetos”, garante Nuno Moreira da Cruz.

nc producoes

O Pacto da Água e o Pacto da Saúde mental



Além de prestar consultoria, a outra área que aproxima a Católica das empresas são as parcerias. “O nosso ODS é o ODS 17, que é um ODS em que acreditamos muito, que é estimular parcerias. Achamos que temos a obrigação, enquanto Católica Lisbon, pelos contactos e conhecimentos que temos, de catalisar várias forças da sociedade para tratar de temas importantes. O que fazemos? Identificamos um tema que tem de ser mainstream na agenda corporativa, fazemos uma investigação, uma conferência, e essa conferência termina com uma call to action, e convidamos as empresas a associarem-se à volta de um pacto”.



O primeiro pacto feito pelo CRB foi o Pacto da Água: “Identificámos a água, fizemos uma nota de investigação sobre os grandes problemas que a água tem em Portugal, criámos uma cimeira da água e terminámos com uma call to action que basicamente é dizer que ‘o tempo de agir é agora’. Juntámos 35 empresas que estão à volta deste pacto, a dinamizar várias coisas, sobretudo para criar a consciência do problema da água em Portugal. E estamos a falar desde a Gulbenkian, o LNEC, que não são empresas, mas depois temos o grupo Esporão, temos a Veolia, a Microsoft. São 35 grandes empresas que têm alguma coisa a ver com o problema da água”.



Depois do tema da água, o centro escolheu um modelo exatamente igual para o tema da saúde mental. “Identificámos a Saúde Mental como um tema importante no mundo corporativo, fizemos uma investigação sobre o estado da arte da saúde mental em Portugal, lançámos uma nota de investigação, fizemos uma cimeira em julho do ano passado com 400 participantes, e terminámos também com uma call to action e, neste momento, temos cerca de 35 empresas que já aderiram”, resume o diretor do CRB.



O Observatório ODS



Outro dos projetos que liga o centro às empresas é o Observatório ODS cujos primeiros resultados foram publicados em outubro. Este Observatório foi feito em parceira com a Fundação BPI “la Caixa” e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. “Numa primeira fase quisemos saber como é que as empresas estão a implementar esta agenda. Este foi o primeiro de pelo menos quatro anos em que vamos continuar a estudar”, explicou Filipa Pires de Almeida.



Mafalda Sarmento, um dos elementos da equipa do CRB que está mais dedicado ao Observatório, explica que o projeto também prevê a capacitação das empresas. “Neste segundo ano vamos dizer às empresas: ‘estivemos a analisar-vos, vocês estão a fazer muito bem aqui e aqui podem melhorar’. E uma das formações que estamos a pensar lançar este ano é precisamente para as empresas do Observatório, para ajudá-las a avançar mais nesta agenda”.



“A ideia do Observatório é sempre investigação, ou seja, a base é académica, mas visa ter impacto efetivo, daí esta dialética com as empresas e o mundo corporativo para realmente ter um impacto efetivo”, complementa Angela Lucas, consultora neste projeto da Católica.

d.r.

As cadeiras “sustentáveis” na Católica



Estando dentro da Católica Lisbon, uma das missões core do CRB, além da investigação, dos eventos e da consultoria, é naturalmente a parte do ensino relacionado com estas áreas de ODS e ESG (sigla inglesa para ambiente, responsabilidade social e governança).



Filipa Pires de Almeida destaca, a nível da licenciatura, algumas cadeiras como o “corporate social responsibility” e o “business ethics”. Nuno Moreira da Cruz revela também que a escola lançou as cadeiras ODS, transversais a toda a universidade e diz que é algo inovador: “Temos várias faculdades a dar. Começámos com o ODS 13 sobre alterações climáticas, e o que fizemos foi juntar quatro faculdades diferentes – Economia, Direito, Sociologia e Biotecnologia, – para ter alunos de todas as universidades, de todo o país e é online. É a única cadeira que extravasa a Católica Lisbon”.



Na parte dos mestrados, Filipa Pires de Almeida afirma que a escola tem a cadeira do “responsible business”, que é optativa, e “no MBA temos um módulo que é o Creating Shared Value, em parceria com a Nova SBE”. Finalmente, a nível da formação executiva, a deputy director do CRB refere que o curso bandeira do centro é o “Responsible Business as a Strategy”, o primeiro curso que lançaram quando o centro começou a existir, tendo depois criado o “Purpose Driven Business”, “um curso que depois deu origem à tal consultoria que fizemos com a VdA e que vamos fazer com outras empresas”.



O centro também criou uma rede que se chama “Responsible Business Champions”, que junta todos os alumni (antigos alunos) que passam pela formação executiva, que têm cargos seniores nas empresas e que estão atentos aos temas da sustentabilidade.