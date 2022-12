Bolsa de Lisboa vai ter o primeiro índice de sustentabilidade

Já existe um AEX ESG, um OBX ESG, um MIB ESG e um CAC 40 ESG. Para quando um PSI ESG? A responsável máxima da área de sustentabilidade do grupo Euronext confirma a intensão: “Estamos neste momento a analisar o processo e ainda não temos uma data para o lançamento”. Mas a bolsa já está em consulta com potenciais clientes.



Camille Leca, numa resposta escrita enviada ao Expresso SER, refere que o lançamento de novos índices ESG (sigla inglesa para designar ambiente, social e governança empresarial) faz parte da estratégia do grupo designada “Growth for Impact 2024”, que tem como objetivo ajudar os participantes do mercado a terem práticas sustentáveis. Esta estratégia passa por lançar versões locais de índices ESG associados aos “benchmarks” de cada país. “Até agora, já lançámos o CAC 40 ESG, o MIB ESG, o AEX ESG e o OBX ESG”, enumera.



Sobre o PSI ESG, Camille Leca desvenda que “ao longo de 2022 fizemos várias análises e contactos com o Comité do Índice PSI para ver a possibilidade de lançar o PSI ESG. Agora vamos começar as consultas com os clientes potenciais e investidores para determinar o modelo a seguir” para o lançamento do índice.



Uma das dificuldades que enfrenta a Euronext é conseguir fazer um índice com alguma massa crítica e representatividade, já que o ESG teria de ser montado sempre a partir do PSI que nesta altura tem apenas 15 empresas listadas.



À medida que os mercados lá fora foram ficando mais maduros, a Euronext foi lançando “alternativas ESG aos principais índices nacionais dos mercados em que operamos”, dando aos investidores “ferramentas que permitam o acesso a investimento ligado à sustentabilidade”. Quem queira investir num cabaz de cotadas portuguesas ESG vai ter de esperar, mas lá fora os principais mercados da Euronext já têm essa opção.



“O primeiro destes índices foi o CAC 40 ESG, lançado em março de 2021, e que consideramos ter sido um grande sucesso. Como exemplo, a Amundi e o BNP Paribas – dois importantes gestores de ETFs em França, – decidiram redirecionar totalmente as anteriores exposições do CAC 40 para esta versão ESG”, explica Camille Leca.

A Head of ESG do Grupo Euronext diz ainda que “em outubro de 2021, expandimos a oferta neste segmento, com o MIB ESG. Tanto o CAC 40 ESG como o MIB ESG foram lançados em parceria com a Moody’s, no seguimento de uma consulta ao mercado”. E, finalmente, em janeiro de 2022, “a Euronext associou-se à Sustainalitics para lançar o AEX ESG nos Países Baixos e o OBX ESG na Noruega”.



A Head of ESG do grupo Euronext revelou ao Expresso SER que a Bolsa pan-europeia gere atualmente 1.000 índices, sendo que mais de 350 já são ESG. Leia aqui as declarações de Camille Leca.