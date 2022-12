“É um 2 em 1”. Empresas fazem compras de Natal e apoiam uma causa solidária

É Natal e muitas empresas têm por tradição distribuir prendas aos seus funcionários, parceiros, fornecedores ou aos melhores clientes. Numa altura em que muitas colocaram a sustentabilidade na agenda, fazer compras através da Compra Solidária é uma forma de cumprir vários objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas de uma só assentada. É um 2 em 1, explica Joana Lobo, fundadora da plataforma www.comprasolidaria.pt.



A plataforma Compra Solidária “reúne num só site, -- de forma prática, organizada e pesquisável, -- as várias iniciativas que estão dentro deste conceito de compra solidária, ou seja, escolhas que podemos fazer, em que, de uma forma ‘2 em 1’, ao mesmo tempo que compramos algo, estamos a apoiar uma causa solidária”.



Este projeto, criado há precisamente dez anos, de forma voluntária, “gera visibilidade para as iniciativas e projetos das instituições, gera vendas para produtos com impacto social positivo, estimula a adesão a serviços e eventos que contribuem para a sustentabilidade de projetos sociais, e dá a conhecer peças criadas no âmbito de projetos de inclusão e reintegração socioprofissional”.



A explicação é de Joana Lobo que revela ao Expresso SER que a plataforma já tem 250 organizações inscritas, sendo que atualmente 95 têm produtos ativos à venda no site. São centenas de produtos, “atualmente visíveis no site, mais de 1.500”, que vão desde cabazes de Natal, vinhos, doces, material de escritório, livros, jogos e postais de Boas Festas solidários. Também é possível comprar vales donativos para financiar iniciativas tão diversas como a compra de material escolar para crianças na Guiné-Bissau, cursos de formação profissional para jovens mães no Quénia, ou cadeiras de rodas para crianças e jovens em Moçambique.



“Tanto instituições de maior dimensão como a UNICEF, a Cruz Vermelha, a Cáritas, ou a Amnistia Internacional, como pequenas associações locais, estão aqui representadas nesta plataforma agregadora, havendo divulgação dos seus projetos e de produtos que podem ser comprados para apoiar o seu trabalho”, explica Joana Lobo. A Ajuda de Mãe, a Associação Abraço, a Oikos, a Make-A-Wish, a Fundação do Gil e a APSA - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger são outras das associações que usam a Compra Solidária como montra para expor produtos e serviços, sendo que as receitas são canalizadas para causas solidárias. A plataforma, na prática, faz a ponte entre os compradores e as instituições.

Do Semear Mercearia aos Animais de Rua

Esta plataforma, de acordo com Joana Lobo, também “dá a conhecer produtos criados no âmbito de projetos de integração socioprofissional, projetos em que as pessoas apoiadas ganham competências laborais ao mesmo tempo que se combate o isolamento e se promove a inclusão social, a autoestima e a autonomia”. Nalguns casos vendem, por exemplo, “peças artesanais únicas feitas no âmbito de Centros de Atividades Ocupacionais” e noutros casos “peças feitas no âmbito de projetos de reintegração profissional”.



Um bom exemplo de inclusão, é o projeto Semear Mercearia, da BIPP – Inclusão para a Deficiência, uma IPSS que tem como missão implementar projetos destinados à inclusão de cidadãos com deficiência. O Semear Mercearia é um negócio social inclusivo que tem como objetivo empregar pessoas com dificuldade intelectual e de desenvolvimento e combater o desperdício alimentar através da produção e exploração agrícola, preparação, confeção, transformação e venda de produtos alimentares artesanais. No site da Compra Solidária as empresas podem encontrar à venda, por exemplo, vários cabazes de Natal.



Joana Lobo quer convencer mais empresas a escolherem estas compras solidárias, sobretudo nesta época natalícia: “Desde a sua criação que o portal Compra Solidária, como agregador, tem ajudado tanto pequenas empresas, como grandes empresas, a encontrar formas de colocar em prática a sua responsabilidade social essencialmente no que diz respeito à vertente de opção por produtos e serviços com impacto social positivo”.



A fundadora do projeto defende que as empresas podem provocar “duplo impacto social e ambiental” já que muitas das compras aliam solidariedade e ambiente. Dá o exemplo dos produtos vendidos pela oficina criativa CAIS Recicla, que ajuda os sem-abrigos; os produtos Re-Use da associação Ajuda de Mãe, que acolhe e apoia as grávidas e os seus filhos com dificuldades económicas; ou a artigos recicláveis da associação Animais de Rua que ajuda milhares de animais nas ruas, esterilizando-os para que não se reproduzam, tratando-os quando estão doentes e alimentando-os.