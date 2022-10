Mulheres continuam em minoria nos cargos de chefia no Estado. Governo diz que elas têm “falta de tempo”

Uma semana depois de o Conselho da União Europeia ter aprovado a diretiva que promove uma representação mais equilibrada entre homens e mulheres nos conselhos de administração das empresas, fomos analisar os últimos números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que mostram que continua a haver mais homens (57%) do que mulheres (43%) a ocuparem cargos de chefia na Administração Pública, ou seja, dirigentes superiores de 1.º grau e 2.º grau. Isto apesar de haver mais mulheres na Administração Pública (por cada 10 trabalhadores nas administrações públicas, mais de 6 são mulheres), terem mais experiência (a idade média das mulheres nas administrações públicas é superior à dos homens em 1,3 anos) e terem mais formação. No Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP) lê-se que o nível de tecnicidade (proporção de trabalhadores com nível de escolaridade de ensino superior) das mulheres nas administrações públicas era superior ao verificado para os homens: 62,2% e 43,2%, respetivamente.



Em resposta ao Expresso, o Governo garante que não anda de braços cruzados e remete para duas leis aprovadas nos últimos cincos anos: a lei de 2017 que impôs um regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração das empresas públicas e empresas cotadas em bolsa; e a lei de 2019 que alargou esta lógica de representatividade aos cargos dirigentes na Administração Pública. A Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, defende que esta lei “veio pôr termo não só ao desequilíbrio, em desfavor das mulheres nos cargos de dirigente superior, mas também relativamente ao facto de a percentagem de mulheres aumentar, quanto mais baixo for o grau de dirigente em causa”.



Esta lei de 2019 veio obrigar a que nos cargos de topo na Função Pública houvesse um mínimo de 40% de pessoas de cada sexo. Olhando para os dados históricos, é possível ver que a realidade ajustou-se à lei, mas as mulheres continuam em minoria. Em 2018, no ano anterior à lei, a proporção de mulheres nos cargos mais elevados da Função Pública era de 38% e, no ano em que entrou em vigor a lei, essa proporção aumentou para 40%, exatamente o limiar mínimo exigido pelo legislador. Desde então a situação pouco ou nada se alterou.

O cargo mais bem remunerado paga 5.044,5 euros

A sub-representação em cargos de chefia também acaba por penalizar as mulheres em termos salariais. Hoje em dia existem 1.783 cargos de dirigentes superiores na Administração Pública, sendo que 1.018 são ocupados por homens e os restantes 765 por mulheres. Onde as mulheres aparecem em maioria é nos cargos de direção intermédia: dos 12 mil cargos existentes, 57% são do sexo feminino.



O problema é que os dirigentes superiores são os que têm cargos de maior responsabilidade e, logo, os melhor remunerados. Por exemplo, um dirigente superior de 1º grau no Estado leva para casa ao final do mês 5.044,5 euros brutos, enquanto os dirigentes intermédios ganham, em média, 3.150,90 euros.



A este propósito das remunerações, a secretária de Estado da Igualdade e Migrações afirma que “a desigualdade salarial é maior quando consideramos o ganho (a parte da retribuição que acresce ao salário base como comissões, prémios de produtividade, assiduidade, etc.) e aumenta também à medida que aumentam as qualificações, pois é nas profissões mais qualificadas que a desigualdade remuneratória entre mulheres e homens é mais visível”.

antónio pedro santos

“A visão estereotipada da mulher”

As causas para o desequilíbrio de género nos cargos de chefia, segundo Isabel Almeida Rodrigues, ”são as mesmas que estão na origem de quase todas as discriminações entre mulheres e homens: as mulheres de uma forma geral continuam a apresentar menos disponibilidade que os homens para o exercício de cargos de direção por dificuldades em compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida familiar, na medida em que ainda é sobre elas que recai de forma desproporcional as obrigações de cuidado dos filhos e ascendentes e o exercício das tarefas domésticas. Tal desequilíbrio na divisão das tarefas domésticas e de cuidado conduz a que muitas mulheres não cogitem o exercício de cargos de direção no Estado, tipicamente muito exigentes, por falta de tempo”.

A secretária de Estado fala ainda da “visão estereotipada de que a mulher não está vocacionada para ocupar órgão de direção, visão que tem sido contrariada com a realidade, atualmente, por exemplo, em quatro dos organismos mais importantes a nível mundial e europeu”: Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Parlamento Europeu são todos presididos por mulheres.



A responsável do Governo pela pasta da Igualdade defende ainda que “as mulheres são cada vez mais qualificadas, mas nem todas conseguem atingir a sua potencialidade máxima a nível laboral por se sentirem socialmente pressionadas a dar mais atenção à família e as atividades domésticas, ou seja trabalho não pago, não contabilizado, trabalho invisível, mas absolutamente fundamental, e que é de uma forma geral, dividido de forma muito desequilibrada entre homens e mulheres”.

Só quando existir simetria entre homens e mulheres nas tarefas domésticas e de cuidado “é que homens e mulheres terão as mesmas condições de acesso a estes cargos; até lá haverá sempre um grande desequilíbrio”. Isabel Almeida Rodrigues recorda que, além das leis aprovadas, está atualmente em vigor uma Estratégia Nacional de Promoção da Igualdade e Não Discriminação (2018-2030), “em que um dos seus pilares centrais é o fortalecimento das políticas de conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal”.

Sindicato pede quota 50/50

Ao Expresso, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) vai mais longe e defende que “devíamos ser mais ambiciosos e fixar uma quota não de 40%, mas de 50%. Se não for assim, nada vai mudar”. Maria Helena Rodrigues afirma que também há um trabalho a fazer por parte das próprias mulheres para contrariar este problema da sub-representação que é “apresentarem-se aos procedimentos concursais; se bem que nos últimos tempos não tem havido concursos, tem sido sobretudo por escolha”.



A responsável do STE concorda com a secretária de Estado sobre a origem do problema que leva a que menos mulheres participem nos concursos para os cargos de chefia: “Ainda há uma deficiente repartição das tarefas domésticas e que vai perpetuar-se. Enquanto houver mais homens em cargos de chefia, as mulheres acabam por prescindir [de subir na carreira] para que a carreira do marido evolua”.