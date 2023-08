Voo comercial da Virgin Galactic vai levar uma dupla de mãe e filha ao espaço pela primeira vez

Com cada vez mais empresas privadas a entrar no mercado do turismo espacial, as tradicionais limitações relativas a quem pode, ou não, embarcar nestas viagens já não se aplicam. Como prova disso mesmo, esta quinta-feira uma dupla de mãe e filha irá pela primeira vez viajar ao espaço, no segundo voo comercial da empresa britânica Virgin Galactic, batizado de "Galactic 02".

Anastatia Mayers, de 18 anos, e a sua mãe, Keisha Schahaff, ganharam os bilhetes para o Galactic 02 num sorteio que pretendia angariar fundos para a exploração espacial privada, e serão ainda as duas primeiras pessoas naturais das Caraíbas a visitar o espaço.

Keisha Schahaff, nascida em Antígua, uma pequena ilha no Mar das Caraíbas com cerca de 80 mil habitantes, destacou as suas origens num comunicado à imprensa, notando a improbabilidade da sua atual condição: "O facto de eu estar aqui, a primeira a viajar para o espaço a partir de Antígua, mostra que o espaço está, de facto, a tornar-se mais acessível".

Já Anastatia Mayers é estudante de física e filosofia na Universidade de Aberdeen, na Escócia, e será a segunda pessoa mais nova de sempre a chegar ao espaço, sendo apenas superada nesta categoria por Oliver Daemen, que o fez também com 18 anos a bordo do primeiro voo da Blue Origin, a empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos.

Na conta na rede social X da Virgin Galactic, em que foram publicados vídeos de apresentação de cada passageiro, a jovem é descrita como uma estudante com uma “curiosidade insaciável” que sempre considerou o espaço ”um sonho distante”.